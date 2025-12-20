الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

نزار قبيلات يكتب: أيام العربية في السعديات

نزار قبيلات يكتب: أيام العربية في السعديات
21 ديسمبر 2025 01:59

حملت أيام العربية التي أشعلت ليل جزيرة السعديات شعار «جَونَا عربي»، وتوافد الزوار من شتى المناطق إلى منارة السعديات بأعداد غفيرة على مدار ثلاثة أيام، لتشهد حضور الفعاليات واللقاءات المتنوعة في مضمونها وكذلك التجارب التفاعلية، وذلك بتزامن مع يوم العربية الذي اعتمدته «اليونسيكو»، فهذه الفعاليات الثرية جاءت تجسيداً لرؤية أبوظبي في تعزيز اللغة العربية كمصدر للثقافة والإبداع، علماً بأن هذا المهرجان اللغوي الاستثنائي كان قد فاز بجائزة «الشيخ محمد بن راشد للغة العربية» عن فئة أفضل مبادرة لتعزيز ثقافة القراءة وصنع مجتمع المعرفة تبعا لما أورده موقع مركز اللغة العربية.
على مدار ثلاثة أيام، كانت «العربية» حاضرة في كل التفاصيل والزوايا والمسارح، كتابةً ورسماً وإشاراتٍ بصرية ولونية مختلفة، وكذلك ندوات ضمت أكاديميين ومبدعين قدّموا طروحات وأعمالاً تحاكي العربية في الفنون الخمس، فالزائر لهذه المكان يشعر سريعاً بدفء اللقاء مستغرقاً بتفاصيله التي شملت الحسّي والمعنوي، فقد شُرّع باب العربية على كل مباهج الحياة في الغناء والأداء الحركي والقيمي.
وحين كنت أقترب وأسأل الزائرين الفرحين عن أجمل لحظاتهم في هذه الأيام، كانوا يذكرون لي وبودٍّ كبير فعالية مجالس الحكايات التي كانت تعقد حول موقد النار، فقد شاهدت كم كان الحاضرون مبتهجين وهم يلتفون حول موقد النار المشتعل بصحبة أصدقاء وسمّار وعازفين وكأنهم يتذوقون الفنّ في حفلة شواء تضم السرد والعود والنار، فقد استمعوا حول ذلك الموقد وطربوا لأعذب القصص والسرديات، وحاوروا مبدعين وحرفيين وكتاباً ومذيعين هناك بالقرب من نار الأيام العربية التي أشعلت ليالي العربية تلك بالمحبة والدفء والمتعة، لقد كان جواً عربياً حقاً وطقساً ترنم بحضور الشتاء وبجميل الفرق الموسيقية والغناء الأصيل المصاحب.
الدكتور علي بن تميم، مدير مركز اللغة العربية، أكد في مختتم الليالي الثلاث، أن الفن والثقافة والإبداع خليق بالعربية، وجدير بأن تكون له ثلاث ليالٍ وليست ليلة واحدة، فقد امتلأ برنامج الأيام العربية بشتى التجارب الثقافية التي عكست ثراء الثقافة العربية بين أصالتها وحداثتها، ولم تجعل «العربية» حبيسة اللسان والخيال، بل حولت اللغة العربية إلى صناعة ثقافية حقيقية، قربتها من الشباب والأجيال القادمة من أبنائها أو من سواهم.
هذه الأيام لم تكن مجرد احتفالية سنوية، بل وكما قال مدير المركز، منصة ثقافية تدعو إلى استعادة العلاقة باللغة العربية بوصفها لغة حياة.
*أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

