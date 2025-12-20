«ثقافة الشارقة» تحتفي بالعقد الأول لتأسيس بيت الشعر في القيروان

سيدي بو سعيد- تونس (وام)



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، شهدت الجمهورية التونسية أمس احتفاءً ثقافياً واسعاً بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس بيت الشعر في القيروان 2015، وذلك خلال حفل انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان القيروان للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 40 مبدعاً من شعراء وشاعرات وفنانين ونقاداً تونسيين وعرباً.

وأقيم حفل الافتتاح في قصر النجمة الزهراء المُطل على ساحل «المتوسط» في منطقة سيدي بوسعيد بالعاصمة التونسية، تونس، بحضور عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والدكتور توفيق قريرة، مدير عام معهد الترجمة في وزارة الشؤون الثقافية التونسية، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين ومثقفين وأدباء وأكاديميين تونسيين وعرب، وعدد من محبي القصيدة.

وثمن الشعراء المشاركون في الجلسة الشعرية الأولى، مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة بتأسيس بيوت الشعر، واصفين الشارقة بـ«أميرة الثقافة».



رافد أصيل

وقال عبدالله العويس: «إن بيت الشعر في القيروان منارة مضيئة لمبادرة بيوت الشعر»، مشيراً إلى ما «أضافه للمشهد الثقافي، حيث جاءت هذه المبادرة لتعزيز حضور الشعر العربي، وترسيخ مكانته الرفيعة في وجدان الأمة، باعتباره أحد أهم ركائز الهوية العربية ورافداً أصيلاً من روافد الإبداع».

وأشار إلى إصدار صاحب السمو حاكم الشارقة أول نسخة من المرحلة الأولى لمشروع الموسوعة العربية الشاملة للعلوم والآداب والفنون والأعلام، وهو مشروع ثقافي ضخم ينقسم لأربعة مراحل يعمل عليه 700 عالم، حيث تم في المرحلة الأولى إنجاز 60 مجلداً ورقياً ستكون متاحة للجميع من خلال الشبكة العنكبوتية.



450 فعالية

من جانبها، قالت الشاعرة التونسية جميلة الماجري، مديرة بيت الشعر في القيروان: «نحن نجتمع بفضل مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة التاريخية الرائدة بتأسيس بيوت الشعر في الوطن العربي». وأشارت إلى أن بيت الشعر في القيروان نظم خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 450 فعالية ثقافية بمشاركة نحو 1300 مبدعٍ ومبدعة من تونس والدول العربية».



مشروع حضاري

ألقى الدكتور توفيق قريرة، كلمة وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، معالي أمينة الصرارفي، التي ثمنت، في بداية كلمتها، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، معبرة عن عمق إيمانها بالمشروع الثقافي الحضاري الذي يقوده سموه، وهنأت الصرارفي بيت الشعر في القيروان بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسه، معربة عن شكرها لكل سعي صادق من أجل إعلاء راية الثقافة في تونس ولا سيما الشعر ودعم جهود الشعراء والكتّاب.