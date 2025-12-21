مركز أبوظبي للغة العربية ينظم «أنغام من العصر الذهبي»

أبوظبي (الاتحاد)



نظم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، حفلاً فنياً للمطرب والملحن المصري محمد محسن في الـ 20 من ديسمبر الجاري، بعنوان «أنغام من العصر الذهبي»، وذلك في إطار معرض «المماليك: الإرث والأثر»، الذي يستضيفه المتحف حتى 25 يناير 2026. وقدم الفنان المصري، خلال الحفل، الذي استقطب جمهوراً ذواقاً، وقاده المايسترو «جورج قلته»، أغاني ذات طابع فني أصيل، منها أعمال باللغة العربية الفصحى، ليترك على خشبة المسرح تجربة فريدة ومؤثرة وصلت الماضي بالحاضر، وعرفت بموسيقا ذات ألق خاص.

وتناغم الحفل مع معرض «المماليك: الإرث والأثر» الذي أتاح للجمهور فرصة الاطلاع على أكثر من 270 عملاً فنياً استثنائياً، واحتفى بالإرث الفني والثقافي للمماليك، وعكس أثر الروائع الفنية لعصرهم (1250 - 1517م)، وسلط الضوء على إسهامات تلك الحقبة في مجالات السياسة والدبلوماسية والتجارة والفنون بأنواعها.

وكانت بداية مشوار الفنان محسن فنياً في عام 2011 عندما قدم العديد من الأغنيات الشعبية، وصولاً إلى عام 2012 الذي شهد ولادة أولى ألبوماته «اللفّ فشوارعك»، وسرعان ما تعمق في مجال التلحين، ليطرح أغنيات أحبها الجمهور، من بينها أغنيات باللغة العربية الفصحى، وشارك في مهرجانات الموسيقى العربية، وطرح ألبومات جديدة، أهلته للفوز بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان «جوردان آووردز»، فضلاً عن فوزه أكثر من مرة بجائزة استفتاء الجمهور الذي طرحته جريدة الأهرام، وصحف أخرى.



تمثيل وغناء

خاض محسن تجربة التمثيل والغناء، من خلال مسلسل «زي الورد»، الذي أطلق من خلاله مجموعة من الأغنيات، وقدم أعمالاً في المسرح الغنائي والدرامي، من خلال دوره في مسرحية «حكايات الناس في ثورة 1919»، التي عرضت على خشبة المسرح القومي في القاهرة، ودوره في مسرحية «ليلة من ألف ليلة وليلة» مع الفنان يحيى الفخراني، المستلهمة من الكتاب التراثي الشهير.