الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مركز أبوظبي للغة العربية ينظم «أنغام من العصر الذهبي»

جانب من حفل الفنان محمد محسن (من المصدر)
22 ديسمبر 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، حفلاً فنياً للمطرب والملحن المصري محمد محسن في الـ 20 من ديسمبر الجاري، بعنوان «أنغام من العصر الذهبي»، وذلك في إطار معرض «المماليك: الإرث والأثر»، الذي يستضيفه المتحف حتى 25 يناير 2026. وقدم الفنان المصري، خلال الحفل، الذي استقطب جمهوراً ذواقاً، وقاده المايسترو «جورج قلته»، أغاني ذات طابع فني أصيل، منها أعمال باللغة العربية الفصحى، ليترك على خشبة المسرح تجربة فريدة ومؤثرة وصلت الماضي بالحاضر، وعرفت بموسيقا ذات ألق خاص.
 وتناغم الحفل مع معرض «المماليك: الإرث والأثر» الذي أتاح للجمهور فرصة الاطلاع على أكثر من 270 عملاً فنياً استثنائياً، واحتفى بالإرث الفني والثقافي للمماليك، وعكس أثر الروائع الفنية لعصرهم (1250 - 1517م)، وسلط الضوء على إسهامات تلك الحقبة في مجالات السياسة والدبلوماسية والتجارة والفنون بأنواعها.
وكانت بداية مشوار الفنان محسن فنياً في عام 2011 عندما قدم العديد من الأغنيات الشعبية، وصولاً إلى عام 2012 الذي شهد ولادة أولى ألبوماته «اللفّ فشوارعك»، وسرعان ما تعمق في مجال التلحين، ليطرح أغنيات أحبها الجمهور، من بينها أغنيات باللغة العربية الفصحى، وشارك في مهرجانات الموسيقى العربية، وطرح ألبومات جديدة، أهلته للفوز بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان «جوردان آووردز»، فضلاً عن فوزه أكثر من مرة بجائزة استفتاء الجمهور الذي طرحته جريدة الأهرام، وصحف أخرى.

تمثيل وغناء

أخبار ذات صلة
هزاع بن حمدان بن زايد يعزي أحمد محمد بن دهير المزروعي في وفاة ابنه
«شرطة أبوظبي» تحذر من الاختناق أو الحرائق عند استخدام الفحم وأجهزة التدفئة

خاض محسن تجربة التمثيل والغناء، من خلال مسلسل «زي الورد»، الذي أطلق من خلاله مجموعة من الأغنيات، وقدم أعمالاً في المسرح الغنائي والدرامي، من خلال دوره في مسرحية «حكايات الناس في ثورة 1919»، التي عرضت على خشبة المسرح القومي في القاهرة، ودوره في مسرحية «ليلة من ألف ليلة وليلة» مع الفنان يحيى الفخراني، المستلهمة من الكتاب التراثي الشهير.

أبوظبي
اللغة العربية
متحف اللوفر أبوظبي
مركز أبوظبي للغة العربية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
اليوم 18:34
نازحون يستقلون عربة بدائية في بلدة طويلة شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
22 ديسمبر 2025
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: غالبية مستشفيات غزة خارج الخدمة
22 ديسمبر 2025
فلسطينيون نازحون بجوار منازل مدمرة في مخيم النصيرات بوسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تفاهمات واعدة» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
22 ديسمبر 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
22 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©