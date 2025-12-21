الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

أسماء جلال.. بين الدراما والتشويق والكوميديا

أسماء جلال
21 ديسمبر 2025 22:26

سعيد ياسين (القاهرة)
تعاقدت الممثلة أسماء جلال على بطولة فيلم جديد مع أحمد فهمي، تجمع أحداثه بين الدراما والتشويق والكوميديا.
وعن دورها في العمل، قالت أسماء "يركز الفيلم على المواقف الإنسانية الممزوجة بخفة الظل والمفارقات الكوميدية، التي تقود مجموعة من الشخصيات للدخول في مواقف غير متوقعة".
وتنتظر أسماء جلال عرض فيلم "إن غاب القط" مع آسر ياسين، محمد شاهين، سماح أنور، علي صبحي، ورحاب الجمل، وتأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، وتدور أحداثه حول سرقة لوحة شهيرة من أحد المتاحف، تؤدي إلى صراع غير متوقع بين أفراد العصابة وموظفي المتحف.
وأشارت أسماء إلى أنها لا تزال تحصد ردود فعل إيجابية كبيرة من الجمهور والنقاد، حول دورها في الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، والذي شاركها بطولته عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وفدوى عابد، وإخراج طارق العريان. وتجسد فيه شخصية فتاة تتعرف على شاب، ويسعى كل منهما إلى إبهار الآخر بشخصيته وتصرفاته، على أمل أن تستمر قصة حبهما إلى الأبد وتصمد أمام التحديات.

 

