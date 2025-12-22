«رحاب العربية».. أمسية في «النادي الثقافي العربي»

الشارقة (الاتحاد)



احتفاءً باليوم العالمي للّغة العربية، الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، نظّم النادي الثقافي العربي بالشارقة، بالتعاون مع جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة، مساء أمس الأول، أمسية في «رحاب اللغة العربية»، وتضمنت معرضاً خطياً ومحاضرة بعنوان «دور الشارقة في صناعة نهضة لغوية عربية جديدة»، إضافة إلى جلسة شعرية.

استُهلت الاحتفالية بافتتاح معرض خطي للخطاط الفنان تاج السر، استعرض فيه جملة من أعماله تلخّص تجربته مع الفن التشكيلي العربي الأول «فن الخط».

بدأت الأمسية بكلمة للدكتور سعيد بالليث الطنيجي، رئيس مجلس إدارة جمعية اللغة العربية، ثم محاضرة «دور الشارقة في صناعة نهضة لغوية عربية جديدة»، ألقاها الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع الشارقة للغة العربية، وأدار جلستها الإعلامي يبّ مولاي الحسن.

واختُتمت الأمسية الاحتفائية بجلسة شعرية اشترك فيها الشعراء: طلال الجنيبي، وداوود چاه، وأحلام بناوي.