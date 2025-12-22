الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مكتبة محمد بن راشد» تستضيف مارسيل خليفة في «ألحان تنبض بالعربية»

مارسيل خليفة متحدثاً خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
23 ديسمبر 2025 02:07

دبي (الاتحاد)

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وضمن برنامجها لدعم الثقافة والأدب العربي، استضافت مكتبة محمد بن راشد، الفنان العربي مارسيل خليفة في جلسة حوارية بعنوان «ألحان تنبض بالعربية»، والتي سلّطت الضوء على أبرز قصائد الفصحى التي لحنها وغناها، والعلاقة العميقة بين الموسيقى والشعر العربي. أدارت الجلسة الكاتبة ريم الكمالي، حيث ناقشت محاور متعددة حول التلاقي الخلاق بين الشعر والموسيقى، وأهمية اللغة العربية في الفن والثقافة المعاصرة. كما ركز الحوار على دور الفنون في نقل القيم الثقافية وتعزيز الهوية العربية، إلى جانب استعراض تجربة مارسيل خليفة الفنية الممتدة، وإسهاماته في إثراء المشهد الموسيقي العربي من خلال أعمال ارتبطت بالكلمة الشعرية وجعلتها في صميم التجربة الموسيقية.
وتناول الحوار شهادة موسيقية حول عدد من الأعمال الغنائية التي شكّلت محطات بارزة في تجربة مارسيل خليفة، وفي مقدمتها أغنية «أحنّ إلى خبز أمي»، حيث جرى التوقف عند خصوصية لحنها القائم على التكرار الدائري الهادئ لكلمة «أمي»، بما يعكس عمق العلاقة الوجدانية مع النص.
 وغنّى  مارسيل خليفة خلال الجلسة، قصائد «يطير الحمام»، و«ريتا والبندقية»، و«في البال أغنية»، و«إلى أمي» للشاعر محمود درويش، و«إني اخترتك يا وطني» للشاعر علي فوده.

 

أخبار ذات صلة
«التنّورة» فلكلور يخطف الأضواء في «مهرجان الشيخ زايد»
«أبوظبي للثقافة والفنون» تكرّم الفنانة الكورية الرائدة «لي بول»
مكتبة محمد بن راشد
اللغة العربية
اليوم العالمي للغة العربية
الموسيقى
الشعر
الثقافة
الفنون
الفن
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
من الثلاثاء حتى السبت.. احتمال تشكل الضباب وسقوط أمطار
اليوم 23:47
جانب من تقديم الخدمات الصحية للمرضى (من المصدر)
الأخبار العالمية
المركز الطبي الإماراتي يقدم خدماته للنازحين في غزة
23 ديسمبر 2025
أطفال وسط تجمع لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بمخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: الظروف المعيشية في غزة لا تزال قاسية للغاية
23 ديسمبر 2025
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تحذّر من تهديد إسرائيلي لأنشطتها الإنسانية بغزة
23 ديسمبر 2025
قوات من الجيش الصومالي في أحد شوارع مقديشو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السلطات الصومالية تعزز الأمن في مقديشو
23 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©