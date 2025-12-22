الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

انطلاق فعاليات «مهرجان الإمارات لمسرح الطفل»

جانب من حفل الافتتاح (من المصدر)
23 ديسمبر 2025 02:06

محمد عبدالسميع (الشارقة)

من على قاعة قصر الثقافة بالشارقة، دشّن «مسرح الشارقة الوطني»، أمس الأول، افتتاح عروض الدورة الـ 19 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، بتقديمه لمسرحية «الفتى الخشبي»، التي استندت على النص العالمي الشهير «بينوكيو»، للكاتب كارلو كولدوي، ومن إخراج الفنان ماجد المعيني.

قبل ذلك، أقيم حفل افتتاح المهرجان بحضور إسماعيل عبدالله، رئيس جمعية المسرحيين، الجهة المنظمة للمهرجان، والأمين العام للهيئة العربية للمسرح، ورئيس المهرجان، وبحضور الفنان أحمد الجسمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني، وأحمد بو رحيمة، مدير عام إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، والدكتور حبيب غلوم، مدير المهرجان، حيث أضاء تقديم تعريف الحفل، على أهم ما ستشهده الدورة التاسعة عشرة من المهرجان، مثمّناً الدعم السخي واللامحدود المقدم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للمسرح على وجه العموم، ومسرح الطفل ومهرجان الإمارات لمسرح الطفل، على وجه الخصوص.
وتضمّن الحفل عرض فيلم وثائقي عن المهرجان، أرّخ لأهم محطاته في دوراته السابقة، بدءاً من عام 2005 الذي شهد الانطلاقة الأولى له، كما عرض الفيلم سيرة مقتضبة عن شخصية هذه الدورة، الفنان الإماراتي القدير عبدالله راشد، الذي بدأ المسرح في عام 1984، وتماهى مع مسرح الطفل لأكثر من ربع قرن من الزمن، وقدّم العديد من العروض المسرحية.
كما تضمّن الحفل تقديم لجنة تحكيم الكبار، والتي تشكّلت من: وليد الزعابي رئيساً للجنة، وعضوية كلٍّ من: إبراهيم سالم، ومحمد سعيد السلطي، وعبدالرحمن الملا، ومحمد جمعة علي، كما تم تقديم لجنة تحكيم الأطفال، والتي تكونت من: نور حمد عبدالرزاق، شيخة سيف عزيز، وعيسى عبدالله المازمي.

