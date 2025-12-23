إعلان نتائج مسابقة الفجيرة للفنون التشكيلية

الفجيرة (وام)



أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، نتائج «مسابقة الفجيرة للفنون التشكيلية»، في دورتها الجديدة التي حملت عنوان «الفن بين الإنسان والآلة»، والتي شارك فيها أكثر من 200 فنان من حول العالم منذ إطلاقها في 22 سبتمبر الماضي.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية: «إن هذه المشاركة العالمية، تعكس مكانة الفجيرة وجهةً ثقافيةً تجمع المبدعين من كل حدب وصوب»، معرباً عن التهاني للفائزين الذين قدموا رؤى فنية استثنائية في معالجة علاقة الإنسان بالتكنولوجيا.

وأضاف أن هذا الإنجاز، ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يحمل دائماً رؤية استشرافية لدور الفن في بناء المجتمعات. وفاز بالمركز الأول في المسابقة، الفنان سعيد خويه، ونال المركز الثاني الفنان عماد أحمد، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفنان نوح محسن الوائلي.