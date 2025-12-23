الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إعلان نتائج مسابقة الفجيرة للفنون التشكيلية

إعلان نتائج مسابقة الفجيرة للفنون التشكيلية
24 ديسمبر 2025 01:00

الفجيرة (وام)

أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، نتائج «مسابقة الفجيرة للفنون التشكيلية»، في دورتها الجديدة التي حملت عنوان «الفن بين الإنسان والآلة»، والتي شارك فيها أكثر من 200 فنان من حول العالم منذ إطلاقها في 22 سبتمبر الماضي.
وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية: «إن هذه المشاركة العالمية، تعكس مكانة الفجيرة وجهةً ثقافيةً تجمع المبدعين من كل حدب وصوب»، معرباً عن التهاني للفائزين الذين قدموا رؤى فنية استثنائية في معالجة علاقة الإنسان بالتكنولوجيا.
وأضاف أن هذا الإنجاز، ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يحمل دائماً رؤية استشرافية لدور الفن في بناء المجتمعات.  وفاز بالمركز الأول في المسابقة، الفنان سعيد خويه، ونال المركز الثاني الفنان عماد أحمد، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفنان نوح محسن الوائلي.

أخبار ذات صلة
الفجيرة يخطف وصافة دوري الأولى بـ «ثلاثية» أمام الاتفاق
حمد الشرقي يصدر قانوناً بشأن تعديل قانون الموارد البشرية للعاملين بحكومة الفجيرة
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
مسابقة الفجيرة للفنون التشكيلية
الفنون التشكيلية
الفجيرة
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
24 ديسمبر 2025
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
الأخبار العالمية
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
24 ديسمبر 2025
لاجئات سودانيات في مخيم إريديمي للاجئين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في السودان
24 ديسمبر 2025
إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
24 ديسمبر 2025
نازحون عائدون إلى مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
24 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©