«ندوة الثقافة والعلوم» تحتفل باليوبيل الفضي لمجلة «حروف عربية»

دبي (الاتحاد)

احتفلت ندوة الثقافة والعلوم باليوبيل الفضي لمجلة «حروف عربية»، بحضور معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلة الإدارة، رئيس تحرير المجلة، ود. صلاح القاسم، المدير الإداري، ومريم بن ثاني، عضو مجلس الإدارة، ود. صلاح شيرزاد، ود. نصار منصور ود. فاطمة الصايغ، وظاعن شاهين، وباقة من الباحثين والأكاديميين والمؤسسات الإعلامية.

استهل الاحتفال بإزاحة الستار عن النصب التذكاري لمجلة «حروف عربية»، وتجول الحضور في معرض اللوحات الشعرية المصاحبة للمجلة (59) لوحة، لأفضل الشعراء على مستوى العالم العربي، وأمهر الخطاطين، وقد لاقت إعجاب واستحسان الجمهور.

وعقب جولة المعرض، شاهد الحضور فيلماً توثيقياً لمسيرة المجلة منذ إصدارها عام 2000 حتى الوقت الحالي، وبعدها دونت شهادات مؤسسي المجلة، واستهلها معالي محمد المر الأب الروحي وصاحب فكرة إصدار المجلة، الذي أكد أن مطبوعة مميزة، مثل حروف عربية ولدت واستمرت وتطورت عبر السنوات لتصل إلى ربع قرن، وقال إنه رغم وجود العديد من الدول العربية الأكثر عراقة وسكاناً واحتشاداً بالمواهب سواء الأكاديمية أو الفنية، إلا أن مجلة «حروف عربية» تبقى هي المطبوعة الوحيدة في فن الخط في كل العالم العربي وغير العربي.

من جهته، أشار بلال البدور إلى فترة رئاسته لمجلة حروف عربية، قائلاً إن فريق التحرير كان مكوناً من الدكتور صلاح شيرزاد، وخالد الجلاف، وتاج السر حسن، والمرحوم يوسف بن عيسى، والفنان محمود عبو، وصدرت الأعداد الأولى بجهود هيئة التحرير الذين وضعوا نصب أعينهم إصدار مجلة قادرة على الصمود والاستمرار.

من جانبه، ذكر علي عبيد الهاملي أن العدد الأول من المجلة صدر في أكتوبر عام 2000 برعاية كريمة من معالي محمد المر، وبرئاسة تحرير بلال البدور.

وأشار إلى أن المجلة انتهجت منذ انطلاق العدد الأول سياسة تحريرية تقوم على الحفاوة بفن الخط العربي، بوصفه الفن الأكثر ارتباطاً بتاريخنا العربي والإسلامي.

أما خالد الجلاف، فأشاد بجهود معالي محمد المر في بعث فن الخط العربي، واستعرض تجربته في العمل بالمجلة منذ بداياتها الأولى. وعقب شهادات مؤسسي المجلة عقدت ندوة فكرية بعنوان «جذور الإبداع»، أدارها د. شاكر نوري، منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلك لإصدار العدد التوثيقي الأخير والذي يضم مسيرة 59 عدداً من المجلة.

