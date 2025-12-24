الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

انطلاق منافسات مرحلة الـ"24" من برنامج "شاعر المليون"

«شاعر المليون»
24 ديسمبر 2025 16:59

شهد مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي أمس، منافسات أولى أمسيات مرحلة الـ"24" من برنامج "شاعر المليون" في موسمه الـ12، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد"، في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى صون التراث الأدبي والشعري.

 

ويأتي ذلك بعد اكتمال عقد المتأهلين من المرحلة السابقة التي جرت منافساتها في ثماني حلقات خلال الشهرين الماضيين وانتهت بحصول (24) شاعراً على فرصة إكمال مشوار المسابقة عبر مراحلها المتبقية. 

 

وحضر الحلقة التي بثت مباشرة عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة"، معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، ومحمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، وعدد من المسؤولين، إلى جانب عضوي اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي وبدر صفوق، وجمهور من الإعلاميين ومحبي الشعر النبطي. 

 

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، تأهّل الشاعرين عبد الله محمد العجمي من الكويت، وعبد المجيد صقر العزة السبيعي من السعودية إلى المرحلة التالية، بنتيجة 49 درجة من 50 للعجمي، و48 درجة للسبيعي.

 

وفي بقية النتائج حصل مصعب بن علي الفطيسي على 47 درجة، وحصل كل من محمد مناور النفيعي، ومحمد نايف الشاطري المطيري على 45 درجة، فيما حصل علوان چلوب الشمري على 40 درجة، في انتظار تأهّل أحدهم إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج "شاعر المليون".

 

كما أُعلن في بداية الحلقة التي قدمها الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري، عن تأهل الشاعر عامر العايذي من السعودية إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور في الحلقة السابقة، وحصل على 92 درجة من 100، هي مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور من آخر أمسيات مرحلة الـ"48". 

 

وأعلنت لجنة التحكيم إضافة معيار جديد للمنافسة في مرحلة الـ"24"، حيث أشار الدكتور سلطان العميمي إلى أنه سيكون مطلوبا في كل حلقة من هذه المرحلة من كل شاعر كتابة ثلاثة أبيات مجاراة لواحد من شاعرين يتم تحديدهما، لتتم المجاراة على ذات الوزن والقافية والموضوع لقصائد تحددها اللجنة، وذلك خلال النصف الثاني من الحلقة.  

 

وتخلل فعاليات الحلقة عرض لوحة استعراضية من الفنون الشعبية الإماراتية الأصيلة قدمتها فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، بقيادة مبارك العتيبة، وروتْ قصة من واقع حياة البحر بتناغم صوتي للمؤدين في فن "الآهله" الذي يعتمد بالدرجة الأولى على قوة حناجر المؤدين ومخزونهم الشعري النبطي الأصيل، بعيداً عن أي أدوات إيقاعية أو لحنية.

 

المصدر: وام
شاطئ الراحة
شاعر المليون
شاعر
