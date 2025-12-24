«ببلش هير» و«مدينة الشارقة للنشر» توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية

الشارقة (الاتحاد)



وقّعت «ببلش هير»، المبادرة العالمية التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بهدف مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر، مذكرة تفاهم استراتيجية مع «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، بهدف وضع إطار عمل طويل الأمد لتمكين الشركات النسائية في قطاع النشر، عبر توسيع مجالات وصولها للفرص المتاحة في قطاع صناعة النشر، وتقديم الدعم المؤسسي، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبموجب المذكرة، تقدّم «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» حزمة من المزايا للشركات التي تمتلكها نساء في قطاع النشر، بهدف إزالة التحديات التي تعرقل نموها ودخولها السوق، ومنها، توفير باقات ترخيص خاصة، والترويج لمبادرة «ببلش هير» عبر القنوات الرقمية المختلفة ل«المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر».

بدور القاسمي: تمكين النساء من الازدهار كصانعات محتوى وقائدات للتغيير

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة مبادرة «ببلش هير»: «تترجم هذه الشراكة إيماننا المشترك بأهمية تمكين المرأة في قطاع النشر والمساهمة الجوهرية لدور النشر التي تديرها النساء بتطوير مستقبل صناعة المعرفة في المنطقة والعالم. وتمنح هذه المذكرة الناشرات العاملات في إمارة الشارقة فرصة الوصول المباشر والفوري إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب الخدمات القانونية والإبداعية والتكنولوجية والمهنية التي تحتاجها الأفكار المبتكرة للنمو والتوسع، من خلال الجمع بين برامج (ببلش هير) العالمية ومنصات بناء القدرات التي طوّرناها، والبنية التحتية عالمية المستوى، والشبكة المتنوعة للأعمال التي توفّرها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر». وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «لطالما استندت ريادة الشارقة في المشهد العالمي لصناعة النشر إلى توسيع فرص الوصول إلى المعرفة، وتمكين صنّاعها من التقدّم والابتكار. وتأتي مذكرة التفاهم تجسيداً لهذه الرؤية من خلال تمكين النساء من الازدهار كصانعات محتوى وقائدات للتغيير، إذ يمثّل هذا التمكين استثماراً مباشراً في مستقبل صناعة النشر، وفي إحداث تغيير حقيقي يقود إلى قطاع أكثر عدالة وابتكاراً واستدامة».