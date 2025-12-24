الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«ببلش هير» و«مدينة الشارقة للنشر» توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية

الشراكة تترجم الإيمان المشترك بأهمية تمكين المرأة في قطاع النشر (من المصدر)
25 ديسمبر 2025 01:24

الشارقة (الاتحاد)

وقّعت «ببلش هير»، المبادرة العالمية التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بهدف مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر، مذكرة تفاهم استراتيجية مع «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، بهدف وضع إطار عمل طويل الأمد لتمكين الشركات النسائية في قطاع النشر، عبر توسيع مجالات وصولها للفرص المتاحة في قطاع صناعة النشر، وتقديم الدعم المؤسسي، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وبموجب المذكرة، تقدّم «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» حزمة من المزايا للشركات التي تمتلكها نساء في قطاع النشر، بهدف إزالة التحديات التي تعرقل نموها ودخولها السوق، ومنها، توفير باقات ترخيص خاصة، والترويج لمبادرة «ببلش هير» عبر القنوات الرقمية المختلفة ل«المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر».

 

بدور القاسمي: تمكين النساء من الازدهار كصانعات محتوى وقائدات للتغيير 

أخبار ذات صلة
اليوم.. «استشاري الشارقة» يناقش موازنة حكومة الإمارة لعام 2026
17 سفيراً ودبلوماسياً أوروبياً يبحثون تعزيز الشراكات مع إمارة الشارقة

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة مبادرة «ببلش هير»: «تترجم هذه الشراكة إيماننا المشترك بأهمية تمكين المرأة في قطاع النشر والمساهمة الجوهرية لدور النشر التي تديرها النساء بتطوير مستقبل صناعة المعرفة في المنطقة والعالم. وتمنح هذه المذكرة الناشرات العاملات في إمارة الشارقة فرصة الوصول المباشر والفوري إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب الخدمات القانونية والإبداعية والتكنولوجية والمهنية التي تحتاجها الأفكار المبتكرة للنمو والتوسع، من خلال الجمع بين برامج (ببلش هير) العالمية ومنصات بناء القدرات التي طوّرناها، والبنية التحتية عالمية المستوى، والشبكة المتنوعة للأعمال التي توفّرها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر». وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «لطالما استندت ريادة الشارقة في المشهد العالمي لصناعة النشر إلى توسيع فرص الوصول إلى المعرفة، وتمكين صنّاعها من التقدّم والابتكار. وتأتي مذكرة التفاهم تجسيداً لهذه الرؤية من خلال تمكين النساء من الازدهار كصانعات محتوى وقائدات للتغيير، إذ يمثّل هذا التمكين استثماراً مباشراً في مستقبل صناعة النشر، وفي إحداث تغيير حقيقي يقود إلى قطاع أكثر عدالة وابتكاراً واستدامة».

الشارقة
بدور بنت سلطان القاسمي
مدينة الشارقة للنشر
آخر الأخبار
نازحة سودانية جراء الحرب الأهلية تملأ عبوة مياه في مخيم مؤقت للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: أزمة التمويل تفاقم معاناة اللاجئين والنازحين السودانيين
25 ديسمبر 2025
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
25 ديسمبر 2025
لاجئون سودانيون في مخيم مؤقت للنازحين بدولة تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2615 نازحاً من ولايتين بالسودان خلال يومين
25 ديسمبر 2025
مبنى سكني متضرر في أوكرانيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلمح إلى احتمال إجراء استفتاء على خطة سلام تنهي الحرب
25 ديسمبر 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع
25 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©