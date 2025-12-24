الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات» تعلن انطلاق موسمها الافتتاحي «البداية» يناير المقبل

التراث الموسيقي الإماراتي مصدر ملهم للأوركسترا الوطنية (وام)
25 ديسمبر 2025 01:24

أبوظبي (وام)

أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن الفنانين الضيوف، ومواعيد وأماكن عروض شهر يناير 2026، ضمن سلسلة حفلاتها الافتتاحية «البداية»، التي تمثّل المرة الأولى التي تؤدي فيها الأوركسترا الوطنية بكامل أعضائها، والمؤلفة من 70 عازفاً و30 مغنياً في الكورال، عروضاً أمام الجمهور في مختلف إمارات الدولة، ضمن محطة مفصلية تسجّل انطلاق موسمها الافتتاحي وأول لقاء مباشر بينها وبين الجمهور.
وتستهل هذه السلسلة فعالياتها بحفل الافتتاح المرتقب يوم 15 يناير 2026 على مسرح قصر الإمارات بأبوظبي، على أن تتواصل العروض خلال شهر يناير في كلٍّ من: العين، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، مع الإعلان عن عروض إضافية في مختلف إمارات الدولة في وقت لاحق. وتعكس هذه الحفلات، رسالة الأوركسترا الوطنية الهادفة إلى نشر ثقافة الموسيقى الأوركسترالية، المستلهمة من التراث الموسيقي الإماراتي والمقدمة بروح عصرية.
وتُقدم السلسلة برامج موسيقية متنوعة في مختلف إمارات الدولة، مع مشاركة عازفين منفردين عالميين في حفلات مختارة ضمن الموسم، وسيُحيي كل من عازف العود العراقي العالمي نصير شمّه، وعازف القانون التركي الشهير أيتاش دوغان، حفلات في أبوظبي ودبي، ضمن برنامج يمزج بين الشرق والغرب، حيث يمزج العمل بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية ضمن إطار أوركسترالي متكامل، بما يعبّر عن الهوية الثقافية لدولة الإمارات، وسيُعلن عن أسماء فنانين ضيوف إضافيين في وقتٍ لاحق.
كما أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن العرض السيمفوني الأول «البداية»، وهي سيمفونية إماراتية من تأليف نديم طربية. ويتضمن الحفل مقطوعات «رقصات بولوفيتسيان» لألكسندر بورودين من أوبرا «الأمير إيغور» بتوزيع أوركسترالي بطابع شرقي، إلى جانب أعمال من تأليف نصير شمّه، من بينها «إشراق» للعود والأوركسترا، و«رحلة الأرواح» للعود والقانون.
ويعكس البرنامج التزام الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات بالتميز الفني، وبنهج موسيقي يضع التراث والأسلوب السيمفوني في حوارٍ غني وهادف.  

الثقة الإبداعية
وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: تمثّل «البداية» أكثر من مجرد حفل موسيقي، فهي تعكس الثقة الإبداعية، وتؤكد إيمان الدولة بأن الثقافة والموسيقى تشكّلان ركيزة لتعزيز الفخر الوطني وبناء الإمكانات للمستقبل.
وأضافت أن سلسلة عروض «البداية» تُعد محطة محورية في مسيرة الأوركسترا الوطنية، وجسراً للتواصل مع الجمهور في مختلف أنحاء الدولة، ومن خلالها، نقدم حواراً موسيقياً يجمع بين الآلات الشرقية والغربية ضمن رؤية فنية مستلهمة من التراث الإماراتي، ومقدّمة بروح عصرية، ويأتي تقديم هذه السلسلة على مختلف مسارح الإمارات تأكيداً لرسالتنا في جعل الأوركسترا الوطنية جزءاً فاعلاً ومتجذّراً في المشهد الثقافي لدولة الإمارات.

رؤية جديدة

من جهته، قال أمين قويدر، المدير الفني وقائد الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: إن سلسلة الحفلات الموسيقية التي تعتزم الأوركسترا تقديمها تكشف عن بداية رؤية موسيقية جديدة، وتقدم الهوية الموسيقية للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، وتمنح أعمالاً مثل «إشراق» و«رحلة الأرواح» للعود والقانون، مساحة قيادية في المشهد الموسيقي، فيما يأتي العرض الأول «البداية» من تأليف نديم طربية ليجمع الأوركسترا الوطنية بكاملها مع الكورال في عملٍ سيمفوني واسع، كما يسهم التعاون مع فنانين مثل نصير شمّه وأيتاش دوغان، في تعميق هذا الحوار الموسيقي، وإثراء التجربة الفنية لجمهورنا.
وتتوفر تذاكر سلسلة حفلات «البداية» الآن عبر الموقع الإلكتروني للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم طرح تذاكر عروض شهري فبراير ومارس قريباً.

أبوظبي
الأوركسترا الوطنية
قصر الإمارات
الإمارات
