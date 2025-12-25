الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

41 مستفيداً من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع في دورته الرابعة

41 مستفيداً من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع في دورته الرابعة
26 ديسمبر 2025 01:17

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الثقافة عن 41 مستفيداً من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع في دورته الرابعة، والذي يأتي ضمن جهودها لدعم المبدعين وتعزيز النشاط الثقافي في الدولة.
وشهدت الدورة الحالية من البرنامج قفزة نوعية في حجم الإقبال، محققة نموا بنسبة 77.6% مقارنة بالدورات السابقة، بما يعكس الإقبال المتزايد على البرنامج ودوره المحوري في دعم وتمكين المبدعين.
واستحوذت فئة الإبداع والإنتاج على النصيب الأكبر من الطلبات المقدمة، فيما تم اختيار المستفيدين وفق معايير معتمدة، شملت جودة المشاريع والملفات الشخصية، ومستوى الأثر في القطاع الإبداعي، ومدى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وجاءت المشاريع المقدمة هذا العام لتجسّد رؤية مبتكرة في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية والتراث الثقافي، والتأليف والنشر، والفنون البصرية والتصميم، والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والموسيقى، وألعاب الفيديو، بما يعكس تنوع المسارات الإبداعية التي يدعمها البرنامج، ويسهم في تعزيز مكانته منصة وطنية تمكّن المواهب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع فاعلة، تصنع فرقاً في المشهد الثقافي الإماراتي.
وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، حرص الوزارة على مواصلة دعم المواهب وصقل تجاربها، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الإبداع الثقافي إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع يواصل دوره الرائد في تمكين المبدعين الإماراتيين، وتوفير البيئة الداعمة لتطوير مشاريعهم وبناء قدراتهم.
وأضاف أن هذه المشاريع المتنوعة، التي تم اختيارها بعناية فائقة، تعكس عمق الرؤية الإبداعية لأبناء الإمارات، وقدرتهم على صياغة أعمال تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتحافظ على التراث، في الوقت الذي تفتح فيه آفاقاً جديدة للابتكار، معرباً عن الفخر بهذا الجيل من المبدعين. وتمنح وزارة الثقافة المستفيدين فرص دعم نوعية، تعزز تطوير مشاريعهم الإبداعية من خلال إبراز أعمالهم وإشراكهم في الفعاليات الثقافية، وترشيحهم لجوائز ومهرجانات محلية ودولية، بما يعزز حضورهم المهني ويزيد من تأثيرهم. ويُعد البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع من أبرز المبادرات الحكومية الداعمة للإنتاج الإبداعي الوطني، إذ يقدّم منظومة متكاملة من المنح، تغطي أربع فئات إبداعية رئيسة، تشمل: الإبداع والإنتاج، الترويج والمشاركات المحلية، تنمية المهارات، والسفر والتنقّل الدولي. ويسهم البرنامج بشكل مباشر في تطوير البنية الإبداعية وتمكين المواهب الإماراتية، بما يتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. وجهة عالمية للتراث والترفيه
«تريندز» يستعرض دور مراكز الفكر في دعم خطط التنمية المستدامة
البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع
التراث الثقافي
وزارة الثقافة
الثقافة
التنمية المستدامة
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة رفح جنوب القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أزمة صحية حادة في غزة
26 ديسمبر 2025
معبر رفح البري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: الاتفاق على استئناف السفر عبر معبر رفح من كلا الاتجاهين
26 ديسمبر 2025
نازحون سودانيون ينتظرون العبور إلى إثيوبيا من بلدة القلابات الحدودية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انعدام حاد بالأمن الغذائي في السودان
26 ديسمبر 2025
حاجز للجيش اللبناني في سياق مهمات حفظ الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يؤكد استكمال قرار حصر السلاح بيد السلطات الشرعية
26 ديسمبر 2025
احتراق مبنى في أعقاب غارة روسية في منطقة أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: نرى تقدماً بطيئاً ولكنه ثابت في محادثات السلام الأوكرانية
26 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©