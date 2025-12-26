أسيل اليعقوبي: استلهمت العلاقة الفيزيائية بين الضوء والزيت

محمد عبدالسميع (الشارقة)



كشفت إبداعات الفنانين العرب والأجانب في مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة، عن تجارب فنية جديدة، وقبالة مدرج مدينة خورفكان في الشارقة، كان الزوّار أمام عمل لافت للفنانة الكويتية أسيل اليعقوبي، اشتغلت عليه كعمل فني تركيبي بعنوان «نور على نور»، ووفّرت مادته الرئيسية من الزيت المتفاعل مع الضوء، تجسيداً لشعار المهرجان هذا العام «سراج».

واعتمدت الفنانة اليعقوبي على كمية الزيت الموجودة في وعاء دائري شفاف مرفوع للأعلى، وإضاءة الليزر، حيث يكتسب الزيت لونه، كحقيقة علمية فيزيائيّة، على العلاقة الأصيلة بين الزيت والضوء.

حول العمل، قالت اليعقوبي: إنها توخّت فيه أن يكون عملاً جمالياً، موضّحةً أنّ الليزر حين يقترب من زيت الزيتون يكون الكلوروفيل الكامل فيه بتوهج أحمر، وهذا التفاعل يمثل المحور الذي التزم به الفنانون في دورة المهرجان الحاليّة، كلٌّ على طريقته الخاصّة ورؤيته الفنية.

وأضافت أنّها حاولت تطبيق فكرتها، التي استلهمتها من القرآن الكريم، وفهم آية النور، والفلسفة الرائعة الموجودة في هذه الآية، كمنفعة إيمانية عميقة وإنسانية تعطي الراحة والهدوء لمستقبل هذا العمل، وكذلك السراج الموجود أصلاً في القرآن الكريم، وبالتالي فإنّ ما ميّز هذا العمل أنه استلهم مضموناً قرآنياً مهماً، وتمّ البناء عليه بعمل فني فيزيائي تركيبي، لافتةً إلى جماليات لون الزيت وتدرّجه من الأخضر إلى الأحمر في ساعات الغروب، في مكان مفتوح بخورفكان.