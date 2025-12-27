«مملكة إيليرا» العرض السادس في «الإمارات لمسرح الطفل»

محمد عبد السميع (الشارقة)



شهد العرض السادس من عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته التاسعة عشرة مشاركة النجمة المسرحية والتلفزيونية الخليجية هيفاء حسين، التي أدت شخصية الملكة في مسرحية «مملكة إيليرا» المنتجة من قبل مسرح خورفكان للفنون، من تأليف الشيخة سارة بنت محمد القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي، حيث تفاعل جمهور الأطفال مع العرض، وما نقله من رسائل أخلاقية وتربوية مهمة.

حكاية العرض دارت حول مملكة ما في بقعة ما من الأرض، تدعى «مملكة إيليرا» عاشت بأمن وسلام لفترة طويلة من الزمن، تحكمها الألفة وتسودها المحبة، غير أن فضول إحدى فتيات المملكة، وعبثها بأحد الأحجار النفيسة، من تلك التي تعتمد عليها المملكة في إنتاج الطاقة، غايتها من ذلك مضاعفة طاقة أهل المملكة من أجل إنجاز المهمات بشكل أسرع، هذا الأمر غير مجرى الأحداث، وفتح الباب للمتصيدين والطامعين من أجل خطف ذاك الحجر الثمين. يدخل الأشرار إلى المملكة، ويسرقون الحجر بالحيلة، ليأتي دور الملكة وأهل المملكة في الدفاع عن مملكتهم واستعادة الحجر الثمين من الأشرار، وإعادة الأمن والسلام والطمأنينة إلى المملكة وأهلها.



رسائل مهمة

حوى العرض العديد من الرسائل المهمة للأطفال، أهمها أن الوطن أهم كل شيء، وأن الواجب يحتم على أهله وأبنائه وبناته الدفاع عنه، كما ركز العرض على الفضول الذي أحياناً يتجاوز حدوده ويودي بصاحبه إلى الهاوية، كذلك أكد العرض على أواصر التعاون والتعاضد بين أبناء المجتمع الواحد وأهمية تقويتها وتعميقها.



مشهدية متميزة

تمكن المخرج عبدالله الحريبي من ايجاد مشهدية متميزة، ساهمت في إيصال خطاب العرض للمتلقي الصغير، كما جاءت حوارات النص سلسة وعميقة، سهلت مهمة الممثلين في بناء شخصياتهم، كذلك برزت الموسيقى والأغاني كعنصرين دراميين خدما فكرة العرض ورؤى المخرج، وهذا ما فعلته الأزياء والماكياج والأكسسوارات أيضاً، كعناصر وظفها المخرج بوعي على خشبة المسرح.

هذا العرض تميز فيه أيضاً أداء الممثلين، الذين تماهوا مع شخصياتهم ولم يغادروها حتى إسدال الستار، والأهم من ذلك كله، تمكنت «مملكة إيليرا» من إعادة الفنانة هيفاء حسين إلى خشبة المسرح، بعد انقطاعها لسنوات، فمشاركة نجمة مسرحية وتلفزيونية خليجية بحجم هيفاء حسين في المهرجان، منحته عمقاً إضافياً، وأضفت جواً من البهجة لدى جمهور الأطفال والكبار.



فنانو العرض

أدى الأدوار في «مملكة إيليرا»، كل من الفنانين: ذياب ناصر، عيسى مراد، فيصل موسى، لطيفة جوهر، وعد طارق، وائل محمد، علي محمد، حلا أحمد الزعابي، وعمار محمد. صممت الأزياء إيناس عزت، والإضاءة لإبراهيم خليل، والماكياج لمحمد جاسم، والديكور لفارس جداوي، وتصميم الاستعراض لزين زهير.