رحلة نفسية وبصمة فلسفية للرعب

علي عبد الرحمن



يقف «جيريمي فيتزجيرالد» على مفترق حياته، متأرجحاً بين فوضى الماضي ورغبة ملحّة في الاستقرار، حين يقبل وظيفة حارس أمن في «Freddy Fazbear’s Pizza»، لكن ما يبدو اختياراً مهنياً عابراً يتحول في الفيلم سريعاً إلى رحلة في أعماق الوعي الإنساني، حيث يختلط الخوف بالفضول، والبراءة بالموت، والذاكرة بالمجهول.

في فيلم Five Nights at Freddy’s2 ومنذ اللحظة الأولى يشعر «جيريمي» أن المكان يتجاوز كونه مطعماً للأطفال، يتناولون وجباتهم المفضلة، ليصبح مسرحاً نفسياً حياً يعكس صراعات مكبوتة وذكريات مظلمة، وكل ظِل يتحرك في الزوايا، وكل صوت خافت في الممرات، ليس مجرد أثر للدمى، بل تجسيد للصراعات الداخلية، للخوف الذي يختبئ في طيات العقل، وللرغبات والندم المكبوتة.

وأصبح المكان يفرض نفسه كمرآة للذات، حيث تتحرك الظلال داخل النفس كما تتحرك الدمى في الممرات، فتدفع «جيريمي»، والمشاهد معه، إلى مواجهة أسئلة وجودية عن الهوية، والخوف، والضمير، وحدود ما يمكن للعقل والروح أن يتحملاه أمام ما يجهله الإنسان في أعماق ذاته.

يقسم الفيلم أحداثه على خمس ليالٍ متتابعة، لكنها ليست مجرد فترات زمنية عابرة، بل رحلة نفسية عميقة داخل العقل الإنساني، اختبار للصمود أمام المجهول، ومواجهة للظلال التي تتحرك في أعماق النفس قبل أن تتحرك أمام العين.

في هذا السياق، يظهر مصطلح «الأنيماترونيك»، ليشير إلى الدمى الآلية المتحركة داخل المطعم، وهي الشخصيات المركزية التي تُسبب الرعب في الفيلم. لكن هذه الدُّمى ليست مجرد آلات، هي رموز حية للذكريات المكبوتة، الصدمات الماضية، والخوف الداخلي للشخصيات، وتعكس الصراعات النفسية والفلسفية التي يواجهها «جيريمي»، والمشاهد معاً في كل ليلة.

على سبيل المثال في الليلة الأولى: مواجهة اللاوعي: مع أول خطوة لـ «جيريمي»، في الممرات المظلمة، تبدأ الأصوات الغريبة والحركات الطفيفة للدمى في التراكم، فتتحول المساحات المألوفة إلى فضاء مشوش ومشحون بالقلق النفسي، لتصبح الليلة الأولى اختباراً للدخول إلى أعماق النفس والمجهول.

ثم في الليلة الخامسة: وهي الليلة الأخيرة، يصل «جيريمي»، إلى نقطة التحول النفسي والفلسفي، حيث يصبح الرعب وجودياً بامتياز، و«الأنيماترونيك»، لم يُعد مجرد مصدر خوف، بل رمز للذاكرة المؤلمة للأطفال المفقودين، وللضمير الإنساني الذي يصر على مواجهة الماضي والمجهول.

في الفيلم، تُظهر الكاتبة والمخرجة الأميركية Emma Tammi خبرتها في تحويل الرعب إلى تجربة فلسفية ونفسية متكاملة، ورؤيتها لا تقتصر على اللحظات المخيفة، بل تمتد إلى التأمل في طبيعة الخوف، الصراع الداخلي، والتفاعل بين الذكريات المكبوتة والوعي. واستخدم الضوء والظل والزوايا الضيقة لتوجيه الانتباه ليس فقط إلى الأحداث، بل إلى الفضاء النفسي للشخصيات والمشاهد على حد سواء، فتخلق تجربة سينمائية حيث يصبح الرعب أداة لفهم النفس الإنسانية والهوية في مواجهة المجهول.



الموسيقى التصويرية

الموسيقى التصويرية في الفيلم، التي أبدعها The Newton Brothers، تحوّل كل لحظة صمت، وكل نغمة مفاجئة، إلى أداة لاستكشاف النفس البشرية، والأصوات المتقطعة والهسهسات الغامضة تُبرز القلق المكبوت، الرغبة في الفهم، والخوف من المجهول، والغوص بالمشاهد داخل النفس، وتجعل كل حركة للدمى، وكل ظل يتحرك، تجربة شعورية وفلسفية، ويتحوّل الصوت إلى مرآة للرعب الداخلي، وأداة لإظهار الصراع بين اللاوعي والوعي، وبين الماضي الذي يلاحق الحاضر، وبين الفضول والرغبة في مواجهة المجهول.