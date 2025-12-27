روضة المنصوري: «مفاتيح الظلال».. رواية تكشف الضعف البشري

هزاع أبو الريش



صدرت مؤخراً للمؤلفة روضة المنصوري رواية «مفاتيح الظلال» عن دار السعادة للنشر والتوزيع، وهي باكورة أعمالها الأدبية، حيث تتناول الرواية قافلة تائهة تبحث عن الخلاص عبر مدن مسحورة، كلُّ مدينة تكشف عن ثيمة معينة مثل: النسيان، الجوع، الزّهو، الكذب، حتى مواجهة الظلال نفسها، لكن بطل الرواية «سالم» لم يكن يخوض الرحلة وحده، كان يطارده اسم محفور في وجدانه وهو «غلا»، الحب القديم الذي اختفى من حياته، لكنه عاد عبر همسات الظلال، حيث فتحت «غلا» له أبواباً من الخوف والحيرة، وتركته يتساءل: هل ما زالت على قيد الحياة؟ أم أنها مجرد لعنة من صُنع المدن الملعونة؟





تقول الكاتبة روضة المنصوري لـ «الاتحاد» عن عملها الروائي الأول: «الرواية جاءت مفعمة بالمشاعر الصادقة، والشعور الذي قد يلامس أي قارئ، ويكون قريباً جداً منه، هناك همسات بين سطور الرواية قد يظن القارئ أنها من وحي خياله، لكنها الحقيقة التي حاول القارئ أن ينساها. الرواية عبارة عن رحلة بين مُدن مسحورة، وكل مدينة تكشف ضعفاً بشرياً، وكل باب يقود القارئ إلى اختبار أشد».

وتضيف: «كتبت الرواية بلهجة قريبة إلى قلب الآخر، ولكنها محمّلة بالمشاعر والليل والشك، ليشعر القارئ أن كل كلمة يمكن أن تكون خلاصاً لبعض ما يقيّده في الداخل، وهذا ما جعل الرواية تأتي في مضمونها كدعوة للقارئ لأن يواجه نفسه، وذاته، وإذا لم يستطع ذلك أو إذا لم يفعل، فسيواجهه ظله لا محالة».





وتتابع المنصوري: «بالنسبة لي الرواية ليست عادية، خصوصاً أنني مدربة «لايف كوتش»، وقد وظّفت خبراتي الحياتية من خلال الرواية لتلامس وجدان القارئ فيكون قريباً من مشاعري وأفكاري وتجربتي المتواضعة، وهذا ما يجعل العمل عبارة عن رحلة نفسية تكشف الضعف البشري الذي يوجد داخل الإنسان، والمدن المسحورة تمثّل المراحل الذي يمرّ بها من خلال مسيرة حياته، وكيف يمكن مواجهتها». لافتة إلى أن الشخصيتين «سالم وغلا»، في الرواية تعكسان التفاصيل التي يمر بها الإنسان الطبيعي في حياته، ومن خلال تجاربهما ومغامراتهما وخوضهما في حراك سطور الرواية يستطيع القارئ أن يجد نفسه، ومعالجة بعض الضغوط التي تواجهه، وبلا شك يستطيع التغلب عليها، إنْ أراد ذلك».