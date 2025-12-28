«الإمارات لمسرح الطفل» يختتم دورته الـ 19

محمد عبدالسميع (الشارقة)



بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، رئيس المهرجان، إسماعيل عبدالله، والفنان أحمد الجسمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، والدكتور حبيب غلوم، مدير المهرجان، اختُتمت أعمال الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، مساء أمس الأول.

تضمّن حفل الختام تكريم لجنتي تحكيم الكبار والأطفال، والفرق المسرحية المشاركة ورعاة المهرجان. وقرأت لجنة تحكيم المهرجان تقريرها المتضمن عدداً من التوصيات، والتي كان أهمها: تطوير النصوص المسرحية فكراً وأسلوباً، والابتعاد عن التكرار والتبسيط، مع مراعاة عقلية الطفل في ظل واقع معرفيّ متطور، كما نوّهت اللجنة إلى أهمية تشجيع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بوصفها أدوات مساعدة، مع التحذير من الاعتماد الكلي عليها، بما قد يُفقد العرض روحه الإنسانية.

كما دعت اللجنة مصممي الديكور والأزياء والماكياج إلى التركيز في عمل مسرحي واحد أو اثنين، تفادياً للتكرار والتشابه في الرؤى البصرية.





توصيات

أوصت اللجنة بإنشاء لجنة متخصصة لقراءة النصوص واعتمادها مسبقاً، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني العام للأعمال المشاركة، كما ارتأت اللجنة استحداث جائزة أفضل ممثل واعد وأفضل ممثلة واعدة، دعماً للمواهب الناشئة، وجاء في تقرير اللجنة أيضاً أهمية تعزيز التكوين المسرحي للشباب من خلال الورش المتخصصة في مجالات التأليف والإخراج والتمثيل والسينوغرافيا.



جوائز المهرجان

حصد مسرح خورفكان للفنون معظم جوائز المهرجان، من خلال مشاركته بمسرحية «مملكة إيليرا»، حيث فازت المسرحية بجائزة أفضل عرض في المهرجان، وجائزة لجنة تحكيم الأطفال الخاصة بأفضل عرض، وجائزة أفضل إخراج للفنان عبدالله الحريبي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنانة هيفاء حسين، وجائزة أفضل ممثّل دور ثان للفنان ذياب ناصر، وجائزة أفضل ممثّلة دور ثان مناصفة للطفلة حلا أحمد الزعابي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ماكياج للفنان محمد جاسم.





مسرح الشارقة

نالت فرقة مسرح الشارقة الوطني ثلاث جوائز عن مشاركتها بمسرحية «الفتى الخشبي»، حيث نال الفنان محمد دشتي جائزة أفضل ممثل دور أول، ونالت ميلانا رسول جائزة أفضل أزياء، بالإضافة إلى نيل الفنانة سكينة جوهر جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ مناصفةً.

وفازت الفنانة جودي النبهان بجائزة أفضل ممثلة دور أول عن مسرحية «قرية الابتكار»، ونال ذات العرض جائزة أفضل تأليف للفنان علي جمال، وكذلك نال العرض جائزة أفضل موسيقى ومؤثرات للفنان شريف محسن. وفاز الفنان خالد بشير بجائزة أفضل إضاءة عن مسرحية «أمونة والخاتم»، وفاز الفنان رايموس بجائزة أفضل مناظر مسرحية عن مسرحية «سر الفريج الأزرق».



ربع قرن

قدّم منتسبو ربع قرن للمسرح وفنون العرض، عرضهم المسرحي المستضاف والذي حمل عنوان «الإطار الفارغ»، حيث نال استحسان الحضور، بالأداء التمثيلي المتقن لفريق العرض، وسلامة اللغة وسلاسة الحوار، حيث أكد العرض على دور المدرسة في تنشئة الأجيال، واكتشاف المواهب، والعمل مع الأسرة جنباً إلى جنب من أجل تذليل كافة العقبات والمخاوف التي قد تقف في طريق تقدم التلاميذ معرفياً ونجاحهم في المدرسة وفي الحياة.

وتنطلق مباشرة عقب ختام المهرجان، عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل ذاتها في مدينة خورفكان، وتستمر حتى الثاني من يناير المقبل.