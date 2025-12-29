الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

الحلقة المباشرة الـ10 من "شاعر المليون" تنطلق غداً

الحلقة المباشرة الـ10 من "شاعر المليون"تنطلق غداً
29 ديسمبر 2025 13:38

تنطلق في التاسعة من مساء غد "الثلاثاء"، الحلقة المباشرة العاشرة من الموسم الثاني عشر لبرنامج "شاعر المليون"، ضمن منافسات مرحلة الـ24 من البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد".

 

وتبث الحلقة من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة"، كما تبث مباشرة أيضاً عبر قناة "شاعر المليون" على منصة "يوتيوب".

 

ويشارك في الحلقة كل من الشاعرين شاهر محمد الشراري وعيد فهيد الشمري من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الشاعرين صالح البرازي وفارس العامري السبيعي من دولة الكويت، إلى جانب الشاعر أحمد خليفة محمد الكعبي من دولة الإمارات، والشاعر مبارك حميد من المملكة المتحدة، وسيلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

 

