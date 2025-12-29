الحلقة المباشرة الـ10 من "شاعر المليون" تنطلق غداً

تنطلق في التاسعة من مساء غد "الثلاثاء"، الحلقة المباشرة العاشرة من الموسم الثاني عشر لبرنامج "شاعر المليون"، ضمن منافسات مرحلة الـ24 من البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد".

وتبث الحلقة من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة"، كما تبث مباشرة أيضاً عبر قناة "شاعر المليون" على منصة "يوتيوب".

ويشارك في الحلقة كل من الشاعرين شاهر محمد الشراري وعيد فهيد الشمري من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الشاعرين صالح البرازي وفارس العامري السبيعي من دولة الكويت، إلى جانب الشاعر أحمد خليفة محمد الكعبي من دولة الإمارات، والشاعر مبارك حميد من المملكة المتحدة، وسيلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

وكانت الحلقة المباشرة التاسعة التي عُرضت الثلاثاء الماضي وشكلت فاتحة حلقات مرحلة الـ24، قد أسفرت عن تأهل الشاعرين عبدالله محمد العجمي من الكويت، وعبدالمجيد صقر العزة السبيعي من السعودية إلى المرحلة التالية، بعد حصول العجمي على 49 درجة من أصل 50، والسبيعي على 48 درجة.

كما نال مصعب بن علي الفطيسي 47 درجة، فيما حصل كل من محمد مناور النفيعي ومحمد نايف الشاطري المطيري على 45 درجة، وحصل علوان چلوب الشمري على 40 درجة، وسيعلن في حلقة الغد عن تأهل أحدهم عبر تصويت الجمهور.

وتتضمن مرحلة الـ24 أربع أمسيات شعرية، يشارك في كل منها ستة شعراء، يتأهل منهم ثلاثة في كل أمسية، أحدهم أو اثنان باختيار لجنة التحكيم، والبقية عبر تصويت الجمهور، ليصل 12 شاعراً إلى المرحلة التالية، التي تقام في أمسيتين وفق الآلية ذاتها، تمهيداً لاختيار ستة شعراء للمرحلة الرابعة من المنافسة.