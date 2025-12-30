الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

وزارة التربية والتعليم و«أبوظبي للثقافة والفنون» توقعان مذكرة تفاهم

وزارة التربية والتعليم و«أبوظبي للثقافة والفنون» توقعان مذكرة تفاهم
31 ديسمبر 2025 00:41

أبوظبي (وام)
وقّعت وزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم، مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وذلك بهدف تعزيز التكامل بين المنظومة التعليمية والقطاع الثقافي في الدولة، وإثراء البيئة المدرسية بمسارات فنية تعكس الهوية الوطنية.وشهدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، توقيع مذكرة التفاهم بحضور المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين في كلا الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى تمكين الطلبة والمعلمين من المشاركة الفاعلة في المشهد الفني والثقافي الوطني، إلى جانب تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجالات الابتكار الثقافي على المستوى العالمي.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين مناهج الفنون الموسيقية والبصرية، وتبادل الخبرات الفنية والأكاديمية، وتنظيم الفعاليات والمسابقات، ودعم تدريب الكوادر التعليمية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وتأتي المذكرة في سياق حرص الوزارة على تعزيز نهج التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويثري البيئة المدرسية ببرامج متقدمة في مجالات الفنون والثقافة.
وأكدت هدى إبراهيم الخميس، أهمية الشراكة مع وزارة التربية والتعليم لإثراء المناهج والارتقاء بتعليم الفنون، وتحفيز الفكر الإبداعي المتجدد.
وقالت: «نضع في صلب عملنا واهتمامنا، ضرورة توفير الموارد الإبداعية كاستثمار استراتيجي في مستقبل طلابنا في المدارس الحكومية خاصةً، فالفنون محفز قوي على الابتكار، وتفتح أمامنا آفاقاً حقيقية للإبداع في علاقتها التكاملية مع العلوم، والتقنية، والهندسة، والآداب والرياضيات».
وأضافت: «بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، نسهم في تحقيق التكامل بين المنظومة التعليمية والقطاع الثقافي، وبناء شراكات مستدامة لإبراز إبداعات ومواهب شبابنا وطلابنا».

أخبار ذات صلة
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
آخر الأخبار
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
التعليم والمعرفة
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
اليوم 13:07
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
الرياضة
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
اليوم 12:36
الفضة
اقتصاد
الفضة تتراجع في المعاملات الفورية
اليوم 12:23
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
الرياضة
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
اليوم 12:21
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
الرياضة
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©