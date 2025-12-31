شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟

في سباق محتدم لكسر حدود السرعة، كشفت شركة HKC الصينية المتخصصة في شاشات العرض عن أول شاشة ألعاب في العالم بتردد 1080 هرتز، متجاوزة بذلك إعلان سامسونج الأخير عن شاشة Odyssey G6 التي وصلت إلى 1040 هرتز.



الشاشة الجديدة، التي تحمل اسم ANTGAMER ANT275PQ MAX، لم تُطرح رسميًا بعد، إلا أن HKC أكدت نيتها عرضها خلال معرض CES 2026. وحتى الآن، كشفت الشركة عن أبرز مواصفاتها التقنية، وعلى رأسها قدرتها على العمل بتردد 1080 هرتز عند دقة 720p، وبحد أقصى 540 هرتز عند دقة 2K (1440p)، وهو رقم يقل قليلًا عن تردد شاشة سامسونج الجديدة البالغ 600 هرتز عند الدقة نفسها، وذلك بحسب موقع "digitaltrends".





لمن صُممت شاشة 1080 هرتز؟

ظلت شاشات الألعاب لسنوات طويلة ذات معدلات التحديث المرتفعة محصورة بين 240 و360 هرتز، ما يجعل القفز إلى 1080 هرتز خطوة غير مسبوقة.

ورغم أن هذه السرعة القصوى لن تكون مفيدة لجميع المستخدمين، فإنها تمثل دلالة واضحة على مدى التطور الذي بلغته تقنيات العرض الحديثة.

الاستفادة الحقيقية من هذه الأرقام ستكون من نصيب لاعبي الرياضات الإلكترونية التنافسية، خصوصًا في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول، حيث تُحدث السلاسة العالية وزمن الاستجابة المنخفض فارقًا حاسمًا في الأداء.

استثمار في مستقبل السرعات الأقل

بعيدًا عن الاستخدام الفعلي الحالي، يرى مراقبون أن إعلان 1080 هرتز اليوم يمهد الطريق لشاشات 480 و600 هرتز بأسعار معقولة في المستقبل القريب، ما يتيح لشريحة أوسع من اللاعبين تجربة الحركة فائقة السلاسة وزمن الإدخال المنخفض جدًا.

تقنيات داعمة وأسرار لم تُكشف بعد

تعتمد شاشة HKC الجديدة على لوحة LCD بزمن ضبابية حركة منخفض، وهو أمر معتاد في الشاشات عالية التردد، إلى جانب زمن إدخال فائق الانخفاض. كما أكدت الشركة دعمها لمنفذ DisplayPort 2.1 بمعيار UHBR20، وهو العامل الأساسي الذي يتيح الوصول إلى هذه المعدلات القياسية من التحديث.



ورغم ذلك، لا تزال العديد من التفاصيل طي الكتمان، بما في ذلك السعر وتاريخ الإطلاق الرسمي. وتشير التسمية إلى أن الشاشة قد تأتي بحجم 27 بوصة، لكن هذا لم يُؤكد بعد. المؤكد فقط أن HKC تستعد لحضور لافت في CES 2026، حيث تعتزم استعراض ثلاث شاشات ألعاب عالية الفئة خلال الحدث.



