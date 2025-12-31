«ندوة الثقافة والعلوم».. عامٌ من المعرفة والإبداع

دبي (الاتحاد)



تألقت ندوة الثقافة والعلوم خلال عام 2025، بفيضٍ من الزخم الفكري والحراك المعرفي وتطلعات المستقبل.

واستهلت الندوة أجندتها السنوية بأمسية شعرية استحضرت سيرة الشاعر محمد بن مسعود، وشهدت الندوة جلسة نقاشية ثرية حول كتاب «محمد سعيد الملا»، أضاءت جوانب من مسيرته.

وكان لمئوية الراحل سلطان العويس وهجٌ خاص استغرق حيزاً وازناً من أنشطة الندوة، فاحتفت بذكراه، عبر ندوة «سلطان العويس ودوره في المجتمع». كما استُكملت القراءة في أثره الثقافي بندوة «جائزة العويس وأثرها في المجتمع». واختُتمت فعاليات المئوية بمعرض خطّي استلهم شاعريته من قصائد العويس، وحفلٍ بهيج لتكريم المبدعين الفائزين بالدورة الـ 29 من «جائزة العويس للإبداع».

واحتفت الندوة بالفائزين في الدورة الثانية من «جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي». وواكب هذا التكريم ندوة علمية قدّمت «قراءات في شعر حمد خليفة بوشهاب». ونالت الفنون البصرية نصيب الأسد من الاهتمام، حيث تنوّعت المعارض بين التشكيل والخط العربي. وبرز «مهرجان الإمارات الدولي السابع للملصق»، الذي حمل شعار «عام المجتمع.. التصميم جسر بين الثقافات وبناء للمجتمعات»، متوّجاً بمشاركة عالمية واسعة.

كما احتضنت الندوة «معرض الإمارات السابع للهوايات والمقتنيات الخاصة»، وعدداً من المعارض الفنية الشخصية ومعارض فوتوغرافية، توثّق عمارة المساجد في العالم، ومعرض «في حب القائد والإنسان» بالتعاون مع الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء. واستضافت الندوة البروفيسور آدم كامل في ندوة حول «العلاقات العربية الأثيوبية»، وبحثت في ذاكرة المكان عبر ندوة «متاحف الإمارات: الماضي، الحاضر، والمستقبل». وفي غمرة الاحتفالات بعيد الاتحاد، ازدهت أروقة الندوة بفعاليات وطنية، ضمت معرضاً تشكيلياً، وأمسية موسيقية لأوركسترا الإمارات. كما استعرض الفنان السعودي عبد العزيز المبرزي «إبداع الفرشاة في تراث الإمارات»، لتُختتم الاحتفالات بليلة شعرية في حب الوطن. وتوّجت الندوة حصادها السنوي بالاحتفاء باليوبيل الفضي لمجلة «حروف عربية».