تحديات العالم الرقمي تتصدر عروض ختام «الشارقة للمسرح الكشفي»

الشارقة (وام)

أسدل الستار مساء أمس الثلاثاء في مقر مفوضية كشافة الشارقة، على فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي نظمته دائرة الثقافة بالتعاون مع المفوضية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث توّجت المجموعة (ب) بجائزة «أفضل فرقة» عن العروض الكبرى، بينما حصدت المجموعة (د) جائزة «أفضل أداء جماعي»، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمجموعة (أ)وشهد اليوم الختامي تقديم أربعة عروض مسرحية عاينتها لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد يوسف، ومجدي محفوظ، ويحيى البدري، حيث ركزت العروض في مجملها على التحديات التي تواجه الشباب في التعامل مع شبكة الإنترنت، فتناول عرض «بين الحلم واليقظة» للمجموعة (د) تداخل الواقع بالخيال لدى الشباب المنغمسين في منصات التواصل الاجتماعي، واستعرض عرض «الوسواس الخناس» للمجموعة (ب) مخاطر القرصنة الإلكترونية ورفقاء السوء، فيما سلط عرض «دوامة» للمجموعة (ج) الضوء على الآثار السلبية للألعاب الرقمية، وركز عرض «فوضى» للمجموعة (أ) على أهمية الانضباط والمسؤولية في بيئة العمل.

وعلى صعيد الجوائز الفردية واليومية، منحت لجنة التحكيم جائزة «أفضل تمثيل» لكل من رسام علي رسام، وخالد خليل، وحمد طارق مصبح، وعبدالله الشعساني، كما حصل حميد محمد عبدالله على جائزة «أفضل مسامر»، وفاز عرض «بين الحلم واليقظة» بجائزة «أفضل فكرة»، في حين نال عرض «الوسواس الخناس» جائزة «أفضل معالجة للفكرة».

وجرت مراسم الختام بحضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة ورئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح ومدير المهرجان، واللواء عبدالله سعيد السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة، ولفيف من قيادات الحركة الكشفية وأهالي المشاركين.

يذكر أن المهرجان تأسس في ديسمبر 2011 بهدف توظيف الفنون المسرحية لخدمة الحركة الكشفية، وصقل مهارات الشباب القيادية لتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية الشاملة.