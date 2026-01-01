«الشارقة للمتاحف» تعلن عن فعاليات يناير

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن برنامجها الثقافي المتنوع لشهر يناير الجاري 2026، والذي يضم باقة من الفعاليات والورش المتحفية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتجمع بين التراث، والفنون، والعلوم، وتنمية المهارات الإبداعية، في إطار رسالتها الهادفة إلى تعزيز الوعي الثقافي وترسيخ علاقة المجتمع بالمتاحف.

ويشمل البرنامج مجموعة من الفعاليات، من بينها: «سرّ الجدّات في جمال الشعر»، و«رصد الأجرام السماوية»، و«المصباح المضيء»، و«ورشة المزهرية لليافعين»، و«النقوش الذهبية»، و«الخط الكوفي على القماش»، و«حين يرسم الضوء»، و«ذاكرة المكان (تنمية مهارات)»، إلى جانب فعالية «فستاني التراثي ثلاثي الأبعاد».

ويعكس البرنامج تنوّعاً في المضامين والموضوعات، ما بين استلهام الموروث الشعبي، والاحتفاء بجماليات الخط العربي، والتفاعل مع الفنون البصرية، وصولاً إلى الأنشطة العلمية والإبداعية التي تسهم في بناء معرفة تفاعلية وتجربة متحفية حية لكافة شرائح المجتمع.