فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في يناير

أبوظبي (الاتحاد)



يشهد شهر يناير 2026 في دولة الإمارات حراكاً ثقافياً وفنياً متنوعاً يشمل مهرجانات ومعارض ومناسبات تجمع بين التراث والحداثة، وتمزج بين الجمال الفني والمعرفة والتجارب الجماهيرية. وتؤكد هذه الفعاليات اهتمام الإمارات بتعزيز الثقافة وجعلها جزءاً لا يتجزأ من حياة المجتمع، وتوفير منصات تُبرز الإبداع المحلي والعالمي في آن واحد.

من أبرز هذه الفعاليات في أبوظبي مهرجان الشيخ زايد الذي يقدم جلسات متنوعة وبرامج ميدانية متنوعة تمتد حتى 22 مارس، وتقدّم أنشطة يومية تحتفي بالتراث الإماراتي والفنون الشعبية والفعاليات الاجتماعية ضمن أجواء احتفالية تستقطب العائلات والزوار.

كما تستضيف أبوظبي معرض «حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية» في قصر الوطن – بيت المعرفة، وهو معرض يمتد طوال يناير وما بعده حتى مارس، ويقدّم رحلة عبر تاريخ المخطوط العربي والإسلامي مع محتوى بصري وتراثي ثري.

وتأتي فعاليات Quoz Arts Fest في منطقة السركال أفنيو بدبي في 24 و25 يناير، كمنصة فنية مجتمعية تجمع بين المعارض والتجارب التفاعلية والترفيه، وتستقطب فنانين محليين وعالميين في عروض ومساحات فنية مبتكرة.

على صعيد الفن المعاصر، تعد إمارة رأس الخيمة جمهور الفنون من خلال فعاليات Ras Al Khaimah Art Festival التي تستمر في الشتاء وتحوّل قرية الجزيرة الحمراء التاريخية إلى مسارح عرض لفنانين محليين ودوليين في بيئة تراثية.

ويبقى المشهد الثقافي في الإمارات غنياً أيضاً بالعروض المسرحية والباليه والموسيقى الحية في مختلف المسارح والقاعات، إضافة إلى أنشطة شعبية وترفيهية، مثل فعاليات التراث التي تُقام ضمن المخيمات والخيام في بعض المناطق، وتضم ورشاً تفاعلية تعزز حضور الثقافة المحلية.

يمثل هذا الزخم من الفعاليات بداية قوية لعام جديد، يضع الثقافة والفنون في قلب التجربة الإماراتية، ويعكس رؤية وطنية تحتفي بالإبداع وتستضيف التنوع الثقافي على مستوى عالمي.