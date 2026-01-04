الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

سلطان القاسمي: التواصل بين مجامع اللغة العربية يخدم التوثيق والبحث العلمي

سلطان القاسمي في صورة جماعية لدى استقباله وفد «مجمع اللسان العربي» (وام)
5 يناير 2026 02:51

الشارقة (وام) 

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أمس، وفد مؤسسي مجمع اللسان العربي في بيروت اللبنانية، برئاسة الدكتور إميل بديع يعقوب، ومعالي الدكتور رشيد درباس، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.
ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالوفد، مباركاً سموه إنشاء مجمع اللسان العربي في بيروت وانطلاق أعماله بالتعاون مع الشارقة، لافتاً سموه إلى الغِنى التاريخي الذي تتمتع به لبنان في الثقافة العربية والأدب ودور علمائها وأدبائها وإسهامهم المتميّز في مختلف مجالات الإبداع والفنون، وأكد سموه دعم المجمع بما يتيح له القيام بأدواره الكبيرة في مجالات تخصصه، متمنياً سموه للقائمين عليه كل التوفيق.
وأشار سموه إلى أهمية التواصل بين مجامع اللغة العربية في الوطن العربي مما يسهم في تحقيق أهدافها كافة في خدمة اللغة العربية بمختلف مجالاتها، كالتوثيق والنشر والبحث العلمي، والتبادل المعرفي والثقافي.
وتطرق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، إلى دور مجمع اللغة العربية بالشارقة في التواصل مع بقية مجامع اللغة العربية في الأقطار العربية كافة، وغيرها من المؤسسات في الدول الأوروبية والأفريقية، ودعمها بما ينعكس على النتائج المرجوة في نشر اللغة العربية وتوثيقها وربط الأجيال الجديدة بها، وتعزيز مكانتها الرائدة في العلوم والمعارف المختلفة.

مشروعات متكاملة

أخبار ذات صلة
دبا يغازل «طوق النجاة» بالفوز الأول
«الشارقة للشعر العربي».. ديوان متجدد للكلمة والوجدان

أعرب وفد مؤسسي مجمع اللسان العربي في لبنان، عن شكرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه اللامحدود للمجمع والمجامع الأخرى كافة في مختلف الدول، مما أثمر مشروعات متكاملة تقودها إمارة الشارقة في مجالات اللغة العربية وآدابها وفنونها، وفي تشجيع العلماء والأدباء على الكتابة والنشر، متناولين المعجم التاريخي للغة العربية أبرز إنجاز عربي وعالمي في مجال المعاجم اللغوية.
وفي ختام اللقاء، تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسلّم درعٍ تذكارية من وفد مجمع اللسان العربي في لبنان، وعدد من الإصدارات المختلفة لأعضاء المجمع، كما التقط سموه الصور التذكارية مع الوفد.

سلطان القاسمي
الشارقة
سلطان بن محمد القاسمي
مجمع اللغة العربية
بيروت
لبنان
المدينة الجامعية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
4 يناير 2026
فلسطينيون يمرون أمام مبانٍ متضررة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وفد فلسطيني يبحث في القاهرة ملف «معبر رفح»
اليوم 03:06
طلاب بكلية الطب يحضرون دروسهم في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لـ«الاتحاد»: عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في جامعات غزة
اليوم 03:06
سودانية نازحة تتسلم بطانية في مخيم أبو النجا للنازحين بولاية القضارف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ«الاتحاد»: «عسكرة الغذاء» تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
اليوم 03:06
رجال إنقاذ في موقع مبنى سكني تعرض لغارة جوية روسية في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي: سندافع عن أنفسنا إذا ما فشلت الدبلوماسية
اليوم 03:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©