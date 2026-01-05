الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

الحلقة المباشرة الـ 11 من "شاعر المليون" تنطلق غداً

الحلقة المباشرة الـ 11 من "شاعر المليون" تنطلق غداً
5 يناير 2026 14:30

تنطلق في التاسعة من مساء غد الثلاثاء، الحلقة المباشرة الحادية عشرة من الموسم الثاني عشر لبرنامج "شاعر المليون"، ضمن منافسات مرحلة الـ 24 من البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد".

ويشارك في الحلقة الحادية عشرة كل من حسام بن فياح، وعامر العايدي من المملكة العربية السعودية، وصاهود زيد رضيّان، وحمد عبيد العنزي من دولة الكويت، وواصف علي الشمري من سوريا، ووضاح الكايد العدوان من الأردن، وسيلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

وكانت الحلقة العاشرة قد أسفرت عن حصول الشاعرين صالح بن راشد البرازي وفارس بن محمد العامري السبيعي من دولة الكويت على 48 درجة، ليتأهلا مباشرة إلى المرحلة الـ12 بقرار لجنة التحكيم، فيما نال الشاعر أحمد بن خليفة الكعبي من دولة الإمارات 44 درجة، والشاعران شاهر بن محمد الشراري من المملكة العربية السعودية ومبارك بن حميد من المملكة المتحدة 45 درجة، بينما حصل الشاعر عيد فهيد الشمري من المملكة العربية السعودية على 46 درجة، لينتقل الأربعة إلى مرحلة تصويت الجمهور.

وتعد هذه الحلقة هي الثالثة في مرحلة الـ24، التي تتضمن أربع حلقات، يشارك في كل حلقة منها ستة شعراء، يتأهل منهم ثلاثة في كل أمسية، أحدهم أو اثنان باختيار لجنة التحكيم، والبقية عبر تصويت الجمهور، ليصل 12 شاعراً إلى المرحلة التالية، التي تُقام في أمسيتين وفق الآلية ذاتها، تمهيداً لاختيار ستة شعراء للمرحلة الرابعة من المنافسة.

المصدر: وام
هيئة أبوظبي للتراث
شاطئ الراحة
شاعر المليون
