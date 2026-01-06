الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

بدور القاسمي تفتتح «مهرجان الشارقة للآداب»

بدور القاسمي خلال افتتاحها «مهرجان الشارقة للآداب» (وام)
7 يناير 2026 01:25

الشارقة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أمس، فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان الشارقة للآداب» التي تستمر حتى 11 يناير الجاري.
ويقام المهرجان بتنظيم مشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين، وهيئة الشارقة للكتاب، لتعزيز حضور الأدب في المجتمع الإماراتي، وإتاحة فرصة مهمة لدعم الناشرين الإماراتيين، وتعزيز قطاع النشر في الدولة.

مرآة حضارية
أكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، في كلمته الافتتاحية، أن المهرجان بنسخته الثانية التي تحمل شعار «مجتمعٌ تنسجه الحكايات»، يسلط الضوء على أهمية الأدب بوصفه مرآة حضارية تعكس ثقافة المجتمع وقيمه وتجاربه الإنسانية، ودوره في بناء أجيال قادرة على بناء المستقبل بفكر واع ورؤية منفتحة. وقال: إن المهرجان يُعَد منصة محورية لإبراز الدور الحيوي للأدب في الحفاظ على الهوية الثقافية، وتغذية الفكر، وتهيئة بيئة داعمة لصناعة المحتوى الأدبي، كما يوفر منبراً مهماً لتعزيز الحراك المعرفي، وترسيخ حضور الأدب على الساحة الثقافية المحلية والعربية، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لتجد طريقها إلى الأضواء.

صناعة النشر
أضاف راشد الكوس، أن الجمعية برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، تعمل على دعم صناعة النشر وتطوير بنية معرفية مستدامة، تسهم في تعزيز مكانة الكتاب، موضحاً أن المهرجان يؤكد الالتزام المستمر بالارتقاء بالثقافة، وتسهيل وصول المعرفة إلى كل قارئ، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الثقافية محلياً وعربياً ودولياً.
وبدأ حفل الافتتاح الرسمي بعرض لفرقة الشارقة الوطنية التابعة لمعهد الشارقة للتراث، وتضمن فقرة قراءة شعرية حية، حيث قدمت فيها الشاعرة أمل السهلاوي أداء شعرياً مميزاً، رفقة الفنان منتظر الحكيم، إضافة إلى عرض مسرحي إماراتي، قدمته فرقة من الشباب والشابات المبدعين من منتسبي مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات.

برنامج ثري
اطلعت الشيخة بدور القاسمي، خلال جولتها في أرجاء المهرجان، على جانب من الفعاليات التي تم تنظيمها لرواد المهرجان، ضمن برنامج ثري يروي قصص الوطن الملهمة، ويحتفي بالأدب والمواهب الواعدة من الإمارات.
ويحمل المهرجان، على مدار أيامه، مجموعة من الفعاليات الأدبية والثقافية والترفيهية، من أبرزها: معرض للكتاب بمشاركة 42 ناشراً إماراتياً، بجانب 23 فقرة ثقافية وترفيهية، تتضمن جلسات حوارية وعروضاً موسيقية ومسرحية وقصصاً تفاعلية، و12 ورشة عمل، فضلاً عن ركن يومي لقراءة القصص مع «سيدة الحكايات» للنشر، ومعروضات 8 متاجر للتسوق تحمل علامات إماراتية مميزة.

الإمارات
مهرجان الشارقة للآداب
الشارقة
بدور القاسمي
جمعية الناشرين
جمعية الناشرين الإماراتيين
هيئة الشارقة للكتاب
