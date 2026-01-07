جائزة الشارقة للإبداع العربي تعلن أسماء 18 فائزاً في الدورة الـ 29

الشارقة (الاتحاد)



أعلن محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)، أسماء الفائزين في الدورة التاسعة والعشرين، التي تأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنظّمها إدارة الشؤون الثقافية.

وبلغ عدد الفائزين 18 فائزاً من مختلف الدول العربية، وذلك في الحقول الأدبية الستة من الجائزة، وهي: الشعر، والرواية، والقصة القصيرة، والنص المسرحي، وأدب الطفل، والنقد.



رؤية استثنائية

وقال محمد القصير: «تؤكد جائزة الشارقة للإبداع العربي، مع كل دورة جديدة، جوهرها الإبداعي في البحث عن كل مبدع يخطو خطواته الأولى في عالم الأدب العربي، وهي تجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، إذ أرسى سموّه دعائم هذه الجائزة، التي تُعدّ رائدة بطرحها الإبداعي، لاستهدافها المبدعين الشباب. وهي رؤية ثقافية استثنائية تتمحور حول البحث عن المنجز الأدبي الأول لكتّاب وكاتبات من مختلف بلدان الوطن العربي، الأمر الذي أكسب الجائزة هوية ثقافية، بوصفها فضاءً احتفائياً وحاضنة للمبدعين في ستة حقول أدبية».



مشاركات كبيرة

وأشار القصير، إلى أن الدورة الحالية استقبلت 164 مشاركة من جمهورية مصر العربية، و84 مشاركة من سوريا، و52 مشاركة من العراق، و49 مشاركة من الجزائر، و37 مشاركة من المغرب، و37 مشاركة من اليمن، و28 مشاركة من السودان، و24 مشاركة من الأردن، و11 مشاركة من تونس، و9 مشاركات من موريتانيا، و8 مشاركات من سلطنة عُمان، و5 مشاركات من السعودية، و4 مشاركات من الإمارات و4 مشاركات من لبنان، ومشاركة واحدة من الصومال، كما أشار إلى أن دول: باكستان، وبنغلاديش، وإيران، ومالي، وتشاد، والسنغال، وساحل العاج، وغامبيا، وغينيا، وإرتيريا، وكندا، قد شاركت بعمل أدبي واحد لكل منها.

كما أشار الأمين العام للجائزة، إلى أن النصوص المشاركة توزّعت على حقول الشعر (118) مشاركة، والقصة القصيرة (153) مشاركة، والرواية (130) مشاركة، والمسرح (79) مشاركة، وأدب الطفل (45) مشاركة، حيث خصصت هذه الدورة للمجموعة الشعرية الموجهة للطفل من عمر 8-11سنة، والنقد الأدبي (25) مشاركة.