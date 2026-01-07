الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

جائزة الشارقة للإبداع العربي تعلن أسماء 18 فائزاً في الدورة الـ 29

محمد القصير
8 يناير 2026 01:44

الشارقة (الاتحاد)

أعلن محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)، أسماء الفائزين في الدورة التاسعة والعشرين، التي تأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنظّمها إدارة الشؤون الثقافية.

