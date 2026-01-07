الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

قصائد تلامس الوجدان في ثانية أمسيات «الشارقة للشعر العربي»

قصائد تلامس الوجدان في ثانية أمسيات «الشارقة للشعر العربي»
8 يناير 2026 00:21

الشارقة (الاتحاد)
 شهد بيت الشعر في الشارقة انطلاق ثانية أمسيات مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الثانية والعشرين، بمشاركة 6 شعراء، هم: جاسم الصحيح (السعودية)، ومحمد ناظم (العراق)، ود. محمد دانسوكو (غينيا)، وعلي دهيني (لبنان)، وحسن عامر (مصر)، د.إيمان عبدالهادي (اليمن)، وقدّم لها الإعلامي عمر أبو الهيجاء (الأردن).
حضر الأمسية سعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والأستاذ محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والأستاذ محمد البريكي، مدير بيت الشعر، وعدد من الشعراء والمثقفين ومحبي الشعر.
تعطر المكان بشذى الأبيات، وهبت نسائمها لتبث عبيرها لمحبي الشعر العربي، وحصدت الأمسية تفاعلاً من الجمهور، حيث لامست الكلمات قلوب الحضور. استهل الشاعر جاسم الصحيح الأمسية بقصيدته الغزلية، وألقى الشاعر محمد ناظم قصيدة تحكي شوقه وحنينه الذي يبوح فيه ويتغنى به في أبياتٍ، وأنشد الشاعر محمد دانسوكو قصيدة بعنوان: غَريبٌ عَلى هامِش العودَة، وبعدها قرأ الشاعر حسن عامر قصيدة عتاب يعقبها النسيان، وألقى الشاعر علي دهيني قصيدته بعنوان «ذاكرةُ الرُّكام»، واختتمت الأمسية الشاعرة إيمان عبدالهادي بقصيدة عنوانها «أشواق المجازِ الذّبيح»، وفي الختام، كرّم عبدالله العويس ومحمد القصير، بحضور البريكي، الشعراء المشاركين، بتسليمهم شهادات تقديرية، تكريماً لجهودهم الإبداعية.

