ملتقى المكتبات الإماراتية الثاني ينطلق في 12 يناير

الشارقة (وام)

تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب تنظم جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات يومي 12 و13 من يناير الجاري «ملتقى المكتبات الإماراتية الثاني» تحت شعار «المكتبة بين الذكاء الاصطناعي وإنسانية المعرفة» وذلك بمقر هيئة الشارقة للكتاب.ويسلط الملتقى الضوء على الدور المتجدد للمكتبات في تعزيز الثقافة والمعرفة واستكشاف آفاق جديدة في التحول الرقمي والإبداع إلى جانب مناقشة التوازن بين التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والقيم الإنسانية المرتبطة بإنتاج المعرفة ونشرها.

ويشهد الملتقى مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال المكتبات والمعلومات حيث يتضمن برنامجاً متنوعاً من الجلسات الحوارية وورش العمل تركز على أحدث الممارسات والاتجاهات العالمية في تطوير المكتبات ودورها في دعم المجتمعات المعرفية.

وأكد فهد علي المعمري رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي للملتقى تمثل دعماً كبيراً لقطاع المكتبات والمعلومات وتعكس حرص إمارة الشارقة على ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة والمعرفة.