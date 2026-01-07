«الفجيرة للموارد الطبيعية» تناقش أجندة عملها في 2026

الفجيرة (وام)

عقدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اجتماعاً، لمناقشة التوجهات العامة وأجندة العمل لعام 2026، بحضور المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، وماجد الضنحاني، نائب المدير العام، وبمشاركة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والفرق المؤسسية. واستعرض الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة وحزمة المبادرات، والمشاريع الاستراتيجية والتطويرية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال عام 2026، وأبرز التحديات التشغيلية والتنظيمية وسبل التعامل معها.

وأكد قاسم أن الخطة تمثل امتداداً لنهج المؤسسة القائم على التخطيط المسبق وتكامل الأدوار بين مختلف الإدارات والفرق المؤسسية. وأكد ماجد الضنحاني حرصه على تعزيز التعاون مع الكوادر وتوحيد الجهود بين مختلف الإدارات والفرق المؤسسية، بما يسهم في دعم تنفيذ الخطط والمبادرات وتحقيق مستهدفات المؤسسة بكفاءة واستدامة.