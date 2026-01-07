الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الفجيرة للموارد الطبيعية» تناقش أجندة عملها في 2026

«الفجيرة للموارد الطبيعية» تناقش أجندة عملها في 2026
7 يناير 2026 22:44

الفجيرة (وام)
عقدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اجتماعاً، لمناقشة التوجهات العامة وأجندة العمل لعام 2026، بحضور المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، وماجد الضنحاني، نائب المدير العام، وبمشاركة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والفرق المؤسسية. واستعرض الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة وحزمة المبادرات، والمشاريع الاستراتيجية والتطويرية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال عام 2026، وأبرز التحديات التشغيلية والتنظيمية وسبل التعامل معها.
وأكد قاسم أن الخطة تمثل امتداداً لنهج المؤسسة القائم على التخطيط المسبق وتكامل الأدوار بين مختلف الإدارات والفرق المؤسسية. وأكد ماجد الضنحاني حرصه على تعزيز التعاون مع الكوادر وتوحيد الجهود بين مختلف الإدارات والفرق المؤسسية، بما يسهم في دعم تنفيذ الخطط والمبادرات وتحقيق مستهدفات المؤسسة بكفاءة واستدامة.

أخبار ذات صلة
"الإمارات للدواء" تعلن سحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"
مشاركة واسعة في «زراعة 20 ألف شجرة» في دبي
آخر الأخبار
"الإمارات للدواء" تعلن سحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"
علوم الدار
"الإمارات للدواء" تعلن سحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"
8 يناير 2026
مشاركة واسعة في «زراعة 20 ألف شجرة» في دبي
علوم الدار
مشاركة واسعة في «زراعة 20 ألف شجرة» في دبي
اليوم 23:10
روبيو يعلن خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا
الأخبار العالمية
روبيو يعلن خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا
اليوم 22:48
«الفجيرة للموارد الطبيعية» تناقش أجندة عملها في 2026
التعليم والمعرفة
«الفجيرة للموارد الطبيعية» تناقش أجندة عملها في 2026
اليوم 22:44
انطلاقة مثالية لـ «الأبيض الأولمبي» في كأس آسيا
الرياضة
انطلاقة مثالية لـ «الأبيض الأولمبي» في كأس آسيا
اليوم 22:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©