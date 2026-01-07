الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«إثمار» تبرم شراكة استراتيجية مع «غوغنهايم براذرز» لدعم الصناعات الإبداعية

«إثمار» تبرم شراكة استراتيجية مع «غوغنهايم براذرز» لدعم الصناعات الإبداعية
8 يناير 2026 01:45

أبوظبي (وام)

أعلنت إثمار الدولية القابضة (EIH)، شركة الاستثمار الوطنية الرائدة في الإمارات، إبرام شراكة استراتيجية مع «غوغنهايم براذرز ميديا» (GB Media)، شركة الاستثمار الخاصة المتخصصة في دعم الشركات الإعلامية والترفيهية من المراحل المبكرة وحتى مراحل النمو، لإطلاق صندوق استثماري يتخذ من أبوظبي مقراً له، ويستهدف فرصاً عالمية في قطاعات الإعلام والترفيه والاقتصاد الإبداعي الرقمي.

تمثل الشراكة خطوة استراتيجية متقدمة في مسار تأسيس الصندوق، وتمهيداً لإطلاقه على أسس مؤسسية راسخة، يتكامل فيها الفهم العميق للسوق المحلية والرؤية الاستثمارية طويلة الأمد التي تمتلكها «إثمار الدولية القابضة» مع الخبرة العالمية المتخصصة لـ «غوغنهايم براذرز ميديا» في الاستثمار في القطاعات الإبداعية، بما يسهم في بناء منصة حيوية تساهم في تحقيق أثر اقتصادي وثقافي مستدام على المستويين المحلي والعالمي.
وانطلاقاً من رؤية مشتركة بعيدة المدى، يعمل الجانبان على دعم طموح أبوظبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات الإبداعية وابتكار المحتوى من الجيل الجديد، وذلك من خلال بناء منصة استثمارية عالمية المستوى تنطلق من أبوظبي لتمكين روّاد الأعمال المبدعين والشركات الناشئة من التوسع، وتسريع نموها، وتحقيق حضور تنافسي مؤثر على الساحة العالمية.

منظومة متكاملة
وتركز «غوغنهايم براذرز ميديا»، انطلاقاً من الإرث الثقافي العريق لعائلة غوغنهايم وتأثيرها العالمي، على الاستثمار في منظومة متكاملة تشمل إنتاج المحتوى، وأدوات ومنصات صُنّاع المحتوى والبنية التحتية الداعمة لهم، والملكية الفكرية الرقمية، وتقنيات الترفيه، ومنصات التفاعل مع الجمهور، إضافة إلى أساليب السرد القصصي من الجيل الجديد.
ويقود الصندوق كل من ديلون لوسون-جونستون وكريسويل فيورداليس، مستندين إلى سجل مهني حافل يمتد لأكثر من عقدين في مؤسسات عالمية مرموقة بقطاعي الإعلام والترفيه، ما يعزز الرؤية الاستراتيجية للصندوق، وقدرته على بناء منصات إبداعية ذات أثر عالمي.

مكانة عالمية
قال متحدث باسم إثمار الدولية القابضة: «تُرسّخ أبوظبي مكانتها عالمياً بوصفها عاصمةً لرأس المال، وفي الوقت ذاته تمضي بثبات في بناء أسس اقتصاد إبداعي قابل للتوسع ومترابط عالمياً، وانطلاقاً من هذا التوجه، جاءت الشراكة مع (غوغنهايم براذرز ميديا) لتجسّد تكامل إرث غوغنهايم الثقافي مع رؤية إثمار الاستثمارية طويلة الأمد، بما يدعم أهداف أبوظبي في تعزيز حضورها كوجهة إعلامية وإبداعية ديناميكية تستشرف المستقبل، متوقعاً أن يشكّل الصندوق محفزاً لفرص جديدة ومخرجات نوعية تضيف قيمة اقتصادية وإبداعية ملموسة لإمارة أبوظبي».

مستقبل الثقافة

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لمحاسبة منتهكي القانون الدولي في السودان
كيف تُعيد الإمارات تعريف التعاون العلمي العربي؟

أعرب ديلون لوسون-جونستون وكريسويل فيورداليس عن اعتزازهما بالتعاون مع «إثمار الدولية القابضة» لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى دعم الشركات الإبداعية الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل الثقافة، من أبوظبي إلى العالم، وأكدا أن «إثمار الدولية القابضة» توفر المقومات المؤسسية والطموح والرؤية الاستثمارية طويلة الأمد التي يحتاجها القطاع، مشيرين إلى أن «غوغنهايم براذرز ميديا» ستشكل بيئة متكاملة تُمكّن المؤسسين من الوصول إلى الموارد، وبناء مجتمعات فاعلة، والحصول على الدعم الاستراتيجي اللازم للنمو وتحقيق النجاح على المستوى العالمي.

الإمارات
الاستثمار
أبوظبي
الإعلام
الترفيه
الاقتصاد
آخر الأخبار
نازحون سودانيون يتلقون مساعدات في مخيم زمزم بإقليم دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمحاسبة منتهكي القانون الدولي في السودان
8 يناير 2026
واشنطن تهدد وزير داخلية فنزويلا بمصير مادورو «إذا لم يتعاون»
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد وزير داخلية فنزويلا بمصير مادورو «إذا لم يتعاون»
8 يناير 2026
جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق قذيفة في منطقة زابوروجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
كييف تشيد بنتائج إيجابية في محادثات باريس
8 يناير 2026
نزوح آلاف المدنيين من حي الشيخ مقصود في حلب جراء المواجهات العسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. تجدد الاشتباكات في حلب وإغلاق المطار
8 يناير 2026
مهاجرون غير شرعيين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
استمرار تدفق المهاجرين من ليبيا إلى اليونان رغم هيجان البحر
8 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©