التعليم والمعرفة

قصائد تحتفي بالأمل في ثالثة أمسيات «الشارقة للشعر العربي 2026»

عبدالله العويس يتوسط شعراء الأمسية وفي الصورة محمد عبدالله البريكي (من المصدر)
9 يناير 2026 01:12

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الثانية والعشرين، شهد بيت الشعر في الشارقة، مساء الأربعاء، إقامة الأمسية الشعرية الثالثة، بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وعدد كبير من الشعراء والنقاد والمثقفين ومحبي الشعر العربي، الذين غصّت بهم قاعة بيت الشعر.
شارك في إحياء الأمسية سبعة شعراء هم: حسن المطروشي من سلطنة عُمان، عمر السراي من العراق، هاجر عمر من مصر، أحمد الصويري من سوريا، تهاني الصبيح من المملكة العربية السعودية، عبد الرحمن الحميري من دولة الإمارات، ود. أحمد بلبوله من مصر، فيما قدّم الأمسية الشاعر عبد الكريم الحجاب من المملكة العربية السعودية، واستُهلت الأمسية بقراءات الشاعر العُماني حسن المطروشي، الذي قدّم باقة متنوعة من قصائده، من بينها قصيدة «ثمار النار»، ثم أخذ الشاعر العراقي عمر السراي الجمهور في رحلة شعرية تنوّعت بين الحب والحزن، مقدّماً عدداً من نصوصه، من بينها قصيدة «مرثية الطيبة الوفاء.. الأب»، وأطلت الشاعرة المصرية هاجر عمر بقراءات شعرية حلّقت في فضاءات وجدانية مختلفة، وقدّمت قصيدة «الخروج من لوحة زائفة».
من جانبه، قدّم الشاعر السوري أحمد الصويري مجموعة من القصائد، من بينها قصيدة «اعتذار مؤجَّل»، أما الشاعرة السعودية تهاني الصبيح، فقد تألقت بمجموعة من القصائد، من بينها قصيدة «من خولة.. إلى طرفة بن العبد»، كما شارك الشاعر الإماراتي عبد الرحمن الحميري بباقة من قصائده، من بينها قصيدة «القيامة»، واختُتمت الأمسية بقصائد للشاعر د.أحمد بلبوله، من بينها قصيدة «مديح النيل»، وفي الختام، كرّم عبدالله العويس، الشعراء المشاركين، بتسليمهم شهادات تقديرية، تكريماً لجهودهم الإبداعية.

