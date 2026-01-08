الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مكتبات الشارقة» تختتم فعاليات الاحتفاء بمئويتها

الاحتفال بالمئوية تضمن فعاليات خاصة بالأطفال (من المصدر)
9 يناير 2026 01:12

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
محمد بن راشد يشهد جانباً من فعاليات قمة المليار متابع

بعد عام من الفعاليات المتواصلة، اختتمت «مكتبات الشارقة العامة» برنامج الاحتفاء بمرور مئة عام على تأسيسها بعرض مسرحي تفاعلي أقيم في «قلب الشارقة» وورش إبداعية فنية عقدت في «متنزه كشيشة» بمنطقة الرحمانية تحت عنوان «جماليات الصورة والصوت الأدبي»، بهدف ترسيخ ثقافة القراءة وبناء مجتمع المعرفة.
وشهدت فعالية المكتبات في «قلب الشارقة»، عرض مسرحية دمى تفاعلية للأطفال من الفئة العمرية 6 إلى 13 عاماً أقيمت بالتعاون مع «ربع قرن للمسرح وفنون العرض»، حيث اصطحب محركة الدمى، الذي يمثل شخصية «الراوي»، الأطفال في رحلة عبر الزمن توقفت عند أبرز محطات تطور مكتبات الشارقة.
وتفاعل الأطفال مع شخصيات المسرحية عبر الحوارات والعروض الحيّة، وتعرّفوا بطريقة مبسطة على مفهوم الحفاظ على التراث الثقافي.
وتزامناً مع العرض، قدمت المكتبات للأطفال ورشة عملية لصناعة العرائس أتاحت لهم التعرف إلى فنون تصميم الدمى وصناعتها من الرسم الأولي حتى الحركة، بما أسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية وتقريبهم من التراث.
 وتضمنت فعالية «مكتبات الشارقة العامة» في متنزه كشيشة ورشتين تفاعليتين، حيث ركّزت ورشة أسس التصوير الأولى بالتعاون مع مؤسسة شروق، على تعريف الأطفال بأسس التصوير الإبداعي وكيفية قراءة النصوص لاستخلاص الأفكار البصرية وتحويل القصة أو القصيدة إلى صورة فوتوغرافية تعبّر عن مضمونها، أما الورشة الثانية التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة فن، فقدّمت تجربة تطبيقية لتحويل النص إلى تشكيل بصري.

الإمارات
مكتبات الشارقة
الشارقة
مكتبات الشارقة العامة
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
اليوم 20:45
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
الرياضة
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
اليوم 20:16
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
اليوم 20:15
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
الرياضة
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
اليوم 20:11
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
الترفيه
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©