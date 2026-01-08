«مكتبات الشارقة» تختتم فعاليات الاحتفاء بمئويتها

الشارقة (الاتحاد)

بعد عام من الفعاليات المتواصلة، اختتمت «مكتبات الشارقة العامة» برنامج الاحتفاء بمرور مئة عام على تأسيسها بعرض مسرحي تفاعلي أقيم في «قلب الشارقة» وورش إبداعية فنية عقدت في «متنزه كشيشة» بمنطقة الرحمانية تحت عنوان «جماليات الصورة والصوت الأدبي»، بهدف ترسيخ ثقافة القراءة وبناء مجتمع المعرفة.

وشهدت فعالية المكتبات في «قلب الشارقة»، عرض مسرحية دمى تفاعلية للأطفال من الفئة العمرية 6 إلى 13 عاماً أقيمت بالتعاون مع «ربع قرن للمسرح وفنون العرض»، حيث اصطحب محركة الدمى، الذي يمثل شخصية «الراوي»، الأطفال في رحلة عبر الزمن توقفت عند أبرز محطات تطور مكتبات الشارقة.

وتفاعل الأطفال مع شخصيات المسرحية عبر الحوارات والعروض الحيّة، وتعرّفوا بطريقة مبسطة على مفهوم الحفاظ على التراث الثقافي.

وتزامناً مع العرض، قدمت المكتبات للأطفال ورشة عملية لصناعة العرائس أتاحت لهم التعرف إلى فنون تصميم الدمى وصناعتها من الرسم الأولي حتى الحركة، بما أسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية وتقريبهم من التراث.

وتضمنت فعالية «مكتبات الشارقة العامة» في متنزه كشيشة ورشتين تفاعليتين، حيث ركّزت ورشة أسس التصوير الأولى بالتعاون مع مؤسسة شروق، على تعريف الأطفال بأسس التصوير الإبداعي وكيفية قراءة النصوص لاستخلاص الأفكار البصرية وتحويل القصة أو القصيدة إلى صورة فوتوغرافية تعبّر عن مضمونها، أما الورشة الثانية التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة فن، فقدّمت تجربة تطبيقية لتحويل النص إلى تشكيل بصري.