التعليم والمعرفة

متحف زايد الوطني يُطلق كتاب «ماجان تكشف عن أسرارها»

متحف زايد الوطني يحتفي بقارب ماجان من خلال تنظيم برنامج ثقافي (من المصدر)
9 يناير 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كتاب «ماجان تكشف عن أسرارها: بناء قارب من العصر البرونزي يبحر في مياه الخليج العربي». واحتفاءً بهذا الإنجاز، سيتم تنظيم برنامج تفاعلي من 11-10 يناير، ويتضمن سلسلة من الأنشطة العامة المرتبطة بمشروع قارب ماجان ورحلته البحثية. يُوثِّق هذا الإصدار مسيرة البحث في مشروع قارب ماجان، وهو مبادرة بحثية مشتركة مع جامعة زايد وجامعة نيويورك أبوظبي أُطلقت عام 2021، وأسفرت عن إعادة بناء قارب يعود إلى العصر البرونزي، بطول 18 متراً، أبحر سواحل أبوظبي. ويُبرز الكتاب الذي جمع بين باحثين وصنّاع قوارب لإعادة بناء هذا القارب، استناداً إلى الأدلة الأثرية المكتشفة في المنطقة، بما فيها جزيرة أم النار في أبوظبي.
ودعماً لإطلاق الكتاب، يُحيي البرنامج مشروع قارب ماجان من خلال مجموعة متنوعة من العروض الفنية، والجلسة الحوارية، والعروض المرئية، وورش العمل. وسيتمكن الزوّار من الاستمتاع بعروض فنية تقليدية وجلسات سرد قصصي تعيدهم إلى الماضي. إلى جانب المشاركة في جلسات لقاء مع الخبراء التي تتيح فرصاً للتفاعل المباشر مع أعضاء فريق المشروع، الذين أعادوا إحياء بناء قارب من العصر البرونزي، كما يمكن للزوار حضور جلسة حوارية من «ملتقى متحف زايد الوطني»، الذي يجمع خبراء مختصين من متحف زايد الوطني ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومؤلف كتاب ماجان تكشف عن أسرارها، لمناقشة مراحل المشروع المختلفة وتقديم رؤى معمّقة تسهم في إثراء فهم الموضوع، وتطرح البُعد التاريخي والمعرفي المرتبط بالمجتمع. ويمتد برنامج ورش العمل المستوحاة من مشروع قارب ماجان على مدار يومين، بما في ذلك ورشة عمل «اصنع لوحك المسماري» وورشة عمل «اصنع ختمك من العصر البرونزي». ويشمل البرنامج أيضاً العرض الأول للفيلم الوثائقي قارب من العصر البرونزي يُبحر مجدداً، الذي يتتبع رحلة بناء قارب ماجان من خلال عيون الباحثين، وبناة القوارب المحترفين وخبراء الثقافات. ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية، مع توفر لغة الإشارة الإماراتية لبعض الفعاليات وعند الطلب.

متحف زايد الوطني
الإمارات
متحف زايد
العصر البرونزي
الخليج العربي
