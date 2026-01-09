5 عادات يومية تُضعف أسنانك

ترجمة: أحمد عاطف



على الرغم من الاهتمام المتزايد بنظافة الفم، فإن خبراء صحة الأسنان يحذرون من عادات يومية شائعة، يمارسها ملايين الأشخاص من دون وعي، وقد تكون سبباً مباشراً في إضعاف الأسنان وتآكل طبقة المينا، وهي الطبقة الصلبة التي تمثل خط الدفاع الأول ضد التسوس والالتهابات. وغالباً ما تكون آثار هذه العادات تراكمية وبطيئة الظهور، لكنها شديدة التأثير على المدى الطويل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Times Of India، فإن نحو 27% من المرضى تظهر لديهم علامات تآكل المينا عند زيارتهم لطبيب الأسنان، وهو معدل في ارتفاع مستمر بسبب العادات اليومية المتراكمة.



1 - التنظيف بعنف

يعتقد كثيرون أن الضغط القوي في أثناء تنظيف الأسنان يمنح نتائج أفضل، لكن الدراسات الطبية تؤكد عكس ذلك، فالتنظيف العنيف أو استخدام فرشاة خشنة يؤدي تدريجياً إلى تآكل المينا وتراجع اللثة، ما يسبب حساسية مزمنة وقد يكشف جذور الأسنان. وتوضح الجمعية الأميركية لطب الأسنان أن الاستخدام الخاطئ يُعد من الأسباب الرئيسة لآلام الأسنان غير المرتبطة بالتسوس، لاسيما لدى البالغين.





2 - الأحماض والسكريات

تلعب العادات الغذائية دوراً محورياً في صحة الأسنان، حيث إن المشروبات الغازية والعصائر الحمضية والقهوة والمشروبات الرياضية تحتوي على نسب مرتفعة من الأحماض التي تُضعف المينا مع تكرار التعرض لها.

وتشير الدراسات إلى أن أكثر من ثلث البالغين تظهر لديهم علامات تآكل المينا المرتبطة بالإفراط في استهلاك هذه المشروبات، حتى لدى الأشخاص الذين يلتزمون بتنظيف أسنانهم بانتظام.





3 - جفاف الفم

اللعاب عنصر أساسي في حماية الأسنان، إذ يعمل على معادلة الأحماض وإعادة تمعدن المينا، غير أن قلة شرب الماء، والإفراط في تناول الكافيين، أو استخدام بعض الأدوية، يؤدي إلى جفاف الفم وانخفاض إفراز اللعاب.

وتشير تقارير طبية أوروبية إلى أن الأشخاص الذين يعانون جفاف الفم يكونون أكثر عرضة للتسوّس وتآكل المينا بمعدلات أعلى من غيرهم.







4 - استخدام الأسنان كأداة

تمثل سلوكيات استخدام الأسنان كأداة مثل فتح الزجاجات أو قضم الأقلام ومضغ الثلج خطراً وضغطاً ميكانيكياً غير طبيعي على الأسنان. ويحذِّر أطباء الأسنان من أن هذه العادات قد تُحدث تشققات دقيقة في المينا، تتطور بمرور الوقت إلى كسور أو مناطق ضعف تسمح بتغلغل البكتيريا، ما يزيد من مخاطر التسوّس والتهابات العصب.





5 - طحن الأسنان

طحن الأسنان، لاسيما أثناء النوم، يُعد من العادات الشائعة المرتبطة بالتوتر والضغط النفسي. وبحسب تقارير طبية أميركية، فإن ملايين الأشخاص يعانون هذه المشكلة من دون تشخيص، ما يؤدي إلى فقدان تدريجي للمينا وارتفاع معدلات حساسية الأسنان والصداع وآلام الفك. وينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من أعراض طحن الأسنان باستخدام واقيات الأسنان الليلية والمتابعة الدورية للحد من الأضرار.