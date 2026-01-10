الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«حكماء المسلمين» يشارك في معرض نيودلهي الدولي للكتاب

10 يناير 2026 13:42

يشارك مجلس حكماء المسلمين في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 18 يناير الجاري، في مركز بهارات مانداپام للمؤتمرات بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وتأتي مشاركة المجلس انطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تعزيز السلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومدّ جسور التعاون والتعايش الإنساني.

ويقدّم جناح مجلس حكماء المسلمين طوال أيام المعرض أكثر من 270 إصداراً فكرياً وثقافياً متنوعاً، من بينها عدد من أحدث إصدارات الحكماء للنشر، تضم أكثر من 20 مؤلفاً لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تهدف إلى التعريف بسماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي.

ويعرض المجلس أيضاً 25 كتاباً باللغات الهندية والأوردية والمالايو، كما ينظِّم جناحه في المعرض، سلسلة ندوات تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتسليط الضوء على دور الأديان في معالجة التحديات المعاصرة.

وتتناول الندوات عدداً من الموضوعات المهمة، يأتي في مقدمتها «الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية» والحوار بين الأديان بروح وثيقة الأخوة الإنسانية.

وتأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض نيودلهي الدولي للكتاب انطلاقاً من جهوده لبناء جسور التواصل بين الثقافات، وتأكيد أهمية القيم الإنسانية المشتركة على الساحة العالمية.

المصدر: وام
حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
