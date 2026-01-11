«ربع قرن» يطلق رؤيته الفنية لعام 2026

الشارقة (الاتحاد)

نظّم مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعالية «اليوم المفتوح» في مقر سجايا فتيات الشارقة، وذلك تزامناً مع اليوم العربي للمسرح، في فعالية سنوية تهدف إلى فتح مساحة حوار مباشر مع المنتسبين والحضور من موظفين، وأولياء أمور، ومدربين، وداعمين، لمناقشة مستقبل مشروع المسرح وفنون العرض، واستعراض منجزات عام 2025، والكشف عن البرامج والخطط الفنية للعام 2026.

وشهدت فعالية «اليوم المفتوح للمسرح» حضور الدكتور عبدالعزيز النومان، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وخولة الحواي، مدير مؤسسة أطفال الشارقة، وشيخة الشامسي، مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، وخالد الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، إلى جانب محمد آل علي، مدير مكتب الاستراتيجية بمؤسسة ربع قرن، وناجي الشويهي، مدير المسرح وفنون العرض، والدكتور عدنان سلوم، خبير الفنون المسرحية.

كما حضر الفعالية عدد من الفنانين والمختصين في المجال المسرحي، من بينهم عبدالله صالح وعائشة عبدالرحمن، عضوا لجنة تحكيم مسابقة مسرح الفرجان، في حضور عكس أهمية الحدث ومكانته بوصفه منصة تجمع القيادات والخبرات الفنية لدعم المشروع المسرحي وتعزيز حضوره المجتمعي.

وشكّلت الفعالية، منصة تفاعلية لتقييم تجربة مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض خلال العام الماضي.

أكد خالد الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات خلال كلمته، أن تنظيم «اليوم المفتوح للمسرح» يأتي انطلاقًا من إيمان مؤسسة ربع قرن بأهمية المسرح كمساحة تربوية وإبداعية فاعلة في بناء الإنسان، وتنمية الوعي، وتعزيز مهارات التعبير والعمل الجماعي لدى الأطفال واليافعين والشباب، مشيرًا إلى أن المسرح يشكّل أحد الركائز الأساسية في مشروع المؤسسة الثقافي والمعرفي.

تضمّن برنامج الحفل الرسمي فقرات فنية وثقافية متنوّعة، استُهلّت بافتتاح فني بمشهد مسرحي جسّد روح التجربة المسرحية التي يحتضنها المركز، إلى جانب عرض فيلم وثائقي استعرض أبرز منجزات المركز وفعالياته ومشاركاته المسرحية خلال عام 2025. واختُتم الحفل بفقرة تكريم الفائزين في مشروع «مسرح الفرجان» الذي يهدف إلى إشراك فرجان الشارقة في خوض تجربة المسرح والإبداع، كما تم تكريم المنتسبين المتميزين، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم خلال العام الماضي.

من جانبه، أعلن الدكتور عدنان سلوم، خبير الفنون المسرحية، عن حزمة البرامج والفعاليات المسرحية الجديدة لمركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض، موضحاً أن هذه البرامج تشكّل خريطة عمل المرحلة المقبلة، وتجمع بين البعد الفني والتربوي والمجتمعي، بما يعزّز دور المسرح في بناء القدرات، وتنمية الخيال. وأشار الدكتور سلوم أن البرامج المعلَن عنها تشمل فعاليات موسمية وبرامج مستمرة، من بينها الفعاليات الرمضانية ومسرح نهاية الأسبوع، إلى جانب إطلاق موسم ربع قرن للمسرح وفنون العرض، الذي يقدّم مخرجات التدريب في عروض إبداعية مفتوحة للجمهور، فضلًا عن مشاريع تعزّز حضور المسرح في الفضاءين المجتمعي والتعليمي، مثل مشروع المسرح في جامعي ومشروع مسرح الفرجان، إضافة إلى مجموعة من البرامج التخصصية والتطويرية التي تهدف إلى صقل مهارات المنتسبين وتوسيع آفاق التجربة المسرحية، بما يعكس رؤية المركز في تقديم تجربة مسرحية شاملة ومستدامة.