التعليم والمعرفة

رؤى شعرية محلّقة في سادسة أمسيات «الشارقة للشعر العربي»

عبدالله العويس ومحمد القصير ومحمد البريكي في صورة جماعية مع الشعراء المشاركين عقب الأمسية (من المصدر)
12 يناير 2026 00:59

الشارقة (الاتحاد)

أقيمت الأمسية الشعرية السادسة، ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمهرجان الشارقة للشعر العربي، بحضور عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، والأستاذ محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، ومحمد عبد الله البريكي، مدير بيت الشعر بالشارقة، إلى جانب كوكبة من الشعراء والنقاد وجمهور واسع من عشاق الشعر العربي.
تألق في هذه الأمسية 7 شعراء يمثلون تجارب شعرية متنوعة من مختلف البلدان العربية، وهم: محمد عريج من المغرب، مضر الألوسي من العراق، ناصر الغساني من سلطنة عُمان، جبر بعداني من اليمن، محمد ولد أدومو من موريتانيا، أسيل سقلاوي من لبنان، والدكتور خليفة بن عربي من مملكة البحرين، فيما أدار الأمسية، وقدم فقراتها عبداللطيف محجوب من السودان.
 وتناوب الشعراء المشاركون على إلقاء قصائدهم، حيث قدّم كل شاعر مقطوعة شعرية، تتميز بتنوّع موضوعاتها، مما أضفى على الأمسية ثراءً فنياً وتنوعاً في الأساليب والرؤى الشعرية.
 استهلت الأمسية بالشاعر المغربي محمد عريج، الذي أسَر الحضور بمجموعة متميزة من قصائده، من بينها قصيدة بعنوان «صباحٌ أعمى»، بعد ذلك، أمتع الشاعر العراقي مضر الألوسي الحضور بقصيدته المؤثرة بعنوان «التحيات»، التي غاصت في أعماق المشاعر والرمزية. قدم فيها صورة شعرية تجمع بين القوة والضعف، وتألق الشاعر العُماني ناصر الغساني بمجموعة من القصائد ذات العناوين المميزة، مثل «أضداد»، و«إلى أبي الغياب الذي يسكنني أبدا»، و«صعود إلى المعنى». ومن بين هذه الأعمال، ألقى قصيدة مؤثرة تناولت مشاعر الحنين والأسى وقدمت الشاعرة اللبنانية أسيل سقلاوي لمسة فنية رائعة بأبياتها التي تعكس مشاعر الحلم والحنين. في قصيدتها التي تحمل عنوان «سماءٌ بعيدة لطفلةٍ حالمة»، أبدعت في تصوير رحلة الفقد والبحث عن القوة، واستمع الحضور إلى الشاعر اليمني جبر بعداني، الذي ألقى قصيدته التي تعكس تجارب مأساوية. وعرض الشاعر الموريتاني محمد ولد أدومو قصيدته «النور والمعنى»، التي عكست رحلته الداخلية عبر الكلمات والمشاعر. 
 واختتم الأمسية الشاعر البحريني خليفة بن عربي بقصيدة بعنوان «تبارك الشعرُ»، حيث استهلها بأبيات تمزج بين جمال الخلق وروعة الشعر.  

