الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

أكاديمية الفجيرة تحتفي بالتراث الموسيقي في «ليلة عود»

أكاديمية الفجيرة تحتفي بالتراث الموسيقي في «ليلة عود»
13 يناير 2026 01:11

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا علاقات التعاون ويمنحه "وسام زايد"

نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة حفلها السنوي «ليلة عود»، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور جمهور غفير من محبي الفنون والتراث الأصيل.
شارك في الحفل نخبة من طلبة العود في الأكاديمية، والذين قدموا باقة متنوعة من المقطوعات التراثية والعصرية، في أمسية موسيقية راقية أعادت إحياء روائع الموروث الموسيقي العربي.
وفي ختام الحفل، وجّه علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، بالنيابة عن جميع منسوبي الأكاديمية، خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، على دعمه ورعايته المستمرة للفنون والثقافة.
وأعرب عن امتنانه للمشاركين والفرقة الموسيقية على أدائهم الاستثنائي، الذي أضفى على الأمسية بهاءً خاصاً، ولجمهور الحضور الكريم على تفاعلهم وحضورهم الذي يزيد الفعالية بهجةً ومعنى.

أكاديمية الفجيرة
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
الإمارات
الفجيرة
الموسيقى
التراث
آخر الأخبار
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
علوم الدار
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
اليوم 21:08
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
الأخبار العالمية
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
اليوم 21:05
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©