التعليم والمعرفة

الحلقة المباشرة الثانية عشرة من «شاعر المليون» تنطلق اليوم

تعد الحلقة الأخيرة في مرحلة الـ 24 (وام)
13 يناير 2026 01:11

أبوظبي (وام)

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الحلقة المباشرة الثانية عشرة من الموسم الثاني عشر لبرنامج «شاعر المليون»، في آخر منافسات مرحلة الـ24 من البرنامج، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، تحت شعار «قصيدنا واحد».
يشارك في الحلقة الثانية عشرة كلٌّ من: حمد محيا العيباني من دولة الكويت، وموسى محمد بطي القبيسي من دولة الإمارات، وحمد المشيعلي وعبد الرحمن القوس ووليد البحيح وعوضه عثمان الغامدي، من المملكة العربية السعودية، وسيلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.
وتُعد هذه الحلقة هي الرابعة والأخيرة في مرحلة الـ24، التي تتضمن أربع حلقات، يشارك في كل حلقة منها ستة شعراء، يتأهل منهم ثلاثة في كل أمسية، أحدهم أو اثنان باختيار لجنة التحكيم، والبقية عبر تصويت الجمهور، ليصل 12 شاعراً إلى المرحلة التالية، التي تُقام في أمسيتين وفق الآلية ذاتها، تمهيداً لاختيار ستة شعراء للمرحلة الرابعة من المنافسة.

شاعر المليون
الإمارات
برنامج شاعر المليون
مسابقة شاعر المليون
أبوظبي
هيئة أبوظبي للتراث
