مكتبة محمد بن راشد تحتفي باليوم العالمي للزهور 19 يناير

دبي (الاتحاد)

احتفاءً باليوم العالمي للزهور، تنظم مكتبة محمد بن راشد، فعالية ثقافية وفنية مميزة، تحتفي بجماليات الورد ورمزيته في الشعر والفن والموسيقى، ضمن برنامج متنوع يجمع بين الإبداع الأدبي والبصري والتفاعل المجتمعي، ويعكس مكانة الزهور بوصفها لغة إنسانية مشتركة عابرة للثقافات.

ويتضمن البرنامج تنظيم معرض رسم مباشر بعنوان «ريشة زهر»، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين، من الإماراتيين والمقيمين، حيث تتحول الأزهار إلى موضوع حيّ يُرسم في اللحظة، ويُحتفى به بوصفه لغة فنية مشتركة تجمع الفنان والمتلقي في مساحة واحدة.

ويشمل البرنامج أيضاً جلسة حوارية ثقافية تسلّط الضوء على رمزية الزهور في الآداب العالمية وتنوّع دلالاتها عبر العصور، وتناقش حضورها في النصوص الأدبية وما عبّرت عنه الثقافات المختلفة، بمشاركة الدكتورة سمر ديوب، وتدير الجلسة ماريا طورموش.

كما يتضمن البرنامج، أمسية شعرية تحتفي بجماليات الورد في قصائد الشعراء، بوصفه رمزاً شعرياً للحب والحياة، بمشاركة الشعراء أحمد الأخرس، علا خضارو، وياسر عبد القادر، ويدير الأمسية الإعلامي وائل عيسى، حيث تُقدَّم قراءات شعرية مختارة تستحضر حضور الورد في المخيلة الشعرية العربية.

وتُختتم الفعالية بحفل فني بعنوان «يا بدع الورد»، يحتفي بحضور الورد والأزهار في الذاكرة الغنائية العربية، بوصفها ثيمة موسيقية وجمالية، تحييه الفنانة ميرنا ملوحي، ومجموعة من العازفين، من خلال باقة من الأعمال الغنائية والموسيقية المستوحاة من جمال الورد ودلالاته، ويشارك في هذه الأمسية كورال مسرح دبي الوطني.

وتأتي هذه الفعالية، ضمن رؤية مكتبة محمد بن راشد، الهادفة إلى تعزيز المشهد الثقافي والفني، وفتح مساحات تفاعلية تجمع مختلف أشكال التعبير الإبداعي، في احتفاء إنساني بالجمال، يربط الأدب والفن والموسيقى بالمجتمع والأسرة.