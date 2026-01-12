الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

اختتام النسخة الـ 22 من «الشارقة للشعر العربي»

هيثم بن صقر القاسمي يتوسط الشعراء المشاركين وفي الصورة راشد الزعابي ومحمد البريكي (وام)
13 يناير 2026 01:11

الشارقة (وام)

اختتم «مهرجان الشارقة للشعر العربي» فعاليات دورته الثانية والعشرين بأمسية شعرية احتضنها مجلس كلباء الأدبي، بحضور الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء.
شارك في القراءات الشعرية، أمس، كل من الشعراء: حسن النجار من الإمارات، وعبدالله عبد الصبور من مصر، والدكتور عمر الراجي من المغرب، وطلال سالم من الإمارات، وخالد الحسن من العراق، ونجاة الظاهري من الإمارات، فيما أدار الأمسية الشاعر غسان عادل من العراق.
وثمن غسان عادل الرعاية الدائمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لمنابر الإبداع ودعمه المتواصل للمشهد الثقافي والشعري العربي، مؤكداً أن الشارقة ما زالت تصغي للشعر بوصفه فعل معرفة وحياة.
وفي ختام الأمسية، كرم الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، الشعراء المشاركين ومقدم الأمسية، بحضور راشد محمد راشد الزعابي، مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، ومحمد عبدالله البريكي، مدير بيت الشعر في الشارقة، إلى جانب حشد كبير من الأدباء والشعراء والإعلاميين ومحبي القصيدة العربية.

مهرجان الشارقة للشعر العربي
الإمارات
الشارقة
الشعر العربي
مجلس كلباء الأدبي
هيثم بن صقر القاسمي
