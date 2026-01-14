الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يفتح باب التسجيل في برنامج المنح البحثية

«أبوظبي للغة العربية» يفتح باب التسجيل في برنامج المنح البحثية
15 يناير 2026 01:18

أبوظبي (وام)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، أمس، فتح باب التقدم للمشاركة في النسخة السادسة من برنامج المنح البحثية «سلسلة البصائر للبحوث والدراسات» للعام 2026، والذي يستمر حتى 13 فبراير المقبل، في إطار جهوده المستمرة لدعم البحث العلمي باللغة العربية، وتحفيز إنتاج مؤلفات ودراسات نوعية تعزز حضور العربية في مجالات المعرفة والبحث والإبداع.
ودعا المركز الباحثين والمبدعين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، لتعبئة استمارة التقدم عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على الموقع الإلكتروني للمركز، وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة.
ويهدف برنامج المنح البحثية إلى دعم تأليف الكتب العلمية، وتشجيع الباحثين الإماراتيين والعرب والناطقين باللغة العربية على تقديم مشروعات بحثية رصينة، تسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية لغةً للعلم والثقافة، وتعمل على تطوير البحث العلمي بها، وبناء قاعدة معرفية متينة تثري المكتبة العربية، وتواكب التحولات العلمية والثقافية المتسارعة.
ويقدم البرنامج سنوياً ما بين 6 إلى 8 منح بحثية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف درهم، في 6 مجالات رئيسة تشمل: المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات.

أبوظبي
الإمارات
مركز أبوظبي للغة العربية
اللغة العربية
