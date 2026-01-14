الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«حمدان للتراث» يشارك في اجتماع لهيئات ومراكز الوثائق الخليجية

«حمدان للتراث» يشارك في اجتماع لهيئات ومراكز الوثائق الخليجية
15 يناير 2026 01:15

الدوحة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل

شارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في أعمال الدورة الـ38 لاجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.وجاءت مشاركة المركز تأكيداً على دوره الحيوي في صون الوثائق التاريخية وحماية الموروث الوطني.
وقالت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «إن مشاركة المركز تنطلق من إيمانه العميق بأهمية العمل الخليجي المشترك في حفظ الوثائق وصون الذاكرة الوطنية، باعتبار الوثيقة ركناً أساسياً في بناء الهوية وحماية التاريخ من الاندثار، مؤكدة أن هذه الاجتماعات تمثل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل المؤسسي».
وأضافت أن المركز يواصل أداء دور فاعل وريادي عبر مبادراته البحثية والتوثيقية، وعلى رأسها مشاريع جمع الوثائق والمخطوطات والمرويات الشفوية وأرشفتها وفق معايير علمية وتقنية متقدمة بما يضمن حفظها، وإتاحتها للباحثين والأجيال القادمة.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
دول مجلس التعاون الخليجي
آخر الأخبار
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
علوم الدار
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
اليوم 20:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©