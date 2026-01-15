الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «القاهرة الدولي للكتاب 2026»

الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «القاهرة الدولي للكتاب 2026»
16 يناير 2026 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات

أنهى الأرشيف والمكتبة الوطنية، استعداداته للمشاركة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الذي يُعدّ أحد أبرز التظاهرات الثقافية في العالم العربي، ويقام سنوياً في العاصمة المصرية القاهرة، تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبمشاركة واسعة من دور النشر والمؤسسات الثقافية والباحثين والمفكرين من مختلف دول العالم.
وحول هذه المشاركة، قال الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «نحرص على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية العالمية التي تنظمها القاهرة سنوياً، والتي تُعدّ ملتقى ثقافياً عالمياً وميداناً للتواصل الحضاري والفكري، لما تتيحه من فرص لتعزيز التبادل المعرفي، وترسيخ العلاقات الثقافية مع الجهات المشاركة في المعرض، وهو ما يُعدّ دعماً حقيقياً لصناعة النشر».

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
معرض القاهرة الدولي للكتاب
القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب
القاهرة
مصر
عبدالله ماجد آل علي
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©