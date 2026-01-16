السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

الفنون البصرية تلتقي بالسرد المعاصر في «الشارقة للأدب الأفريقي»

الفنون البصرية تلتقي بالسرد المعاصر في «الشارقة للأدب الأفريقي»
17 يناير 2026 00:22

الشارقة (الاتحاد)
يوثّق معرض الفن التشكيلي المصاحب للدورة الثانية من مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي حضور الفنون البصرية بوصفها امتداداً للسرد الأفريقي المعاصر، من خلال أعمال لفنانين أفارقة يقدّمون رؤى مختلفة للهوية والذاكرة والمكان.تظهر أعمال أليمايو بيراتو Alemayehu Biratu في أكثر من لوحة، حيث توظّف الطبقات اللونية والحركة الأفقية والعمودية، مع حضور واضح لعناصر الأرض والماء والفضاء المفتوح. أما برهان أسماومو Berhan Asmamaw فيقدّم لوحات تجريدية كثيفة الإيقاع، تعتمد على التراكب والخطوط الحادة، والألوان المتباينة.
ويبرز عمل جيرما سيبوكا Girma Seboka بلغته الرمزية الغنية بالأشكال الهندسية والزخارف الأفريقية، وكأنها توثق الذاكرة الشعبية والأزياء الأفريقية التقليدية. بينما يقدّم فيصل أسيفا Fasil Assefa معالجة بصرية تعتمد على الملمس والتكرار والألوان الخريفية. أما أعمال هايليجبري يغوسي Hailegabre Nioussie فتستلهم الحياة اليومية والتحولات الاجتماعية بأسلوب تعبيري واضح.
يعكس المعرض دور المهرجان في ربط الأدب بالفنون البصرية، وتقديم إفريقيا كمساحة إنتاج ثقافي متعدد الأصوات والمدارس الفنية.

