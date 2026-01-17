الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للأدب الأفريقي» يستعرض دور الترجمة وقطاع النشر

جانب من جلسة «صناعة النشر في أفريقيا والإمارات» (من المصدر)
18 يناير 2026 03:04

الشارقة (الاتحاد)


كشفت جلسات اليوم الثالث من مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي الدور الحيوي الذي تلعبه الترجمة في منح الأدب الأفريقي حياة جديدة، وإيصاله إلى قرّاء في لغات وقارات مختلفة، مُسلِّطة الضوء على كيفية انتقال السرديات المحلية من سياقاتها الأصلية إلى فضاء عالمي أوسع، من دون فقدان صوتها أو معناها، بما يعزّز حضور الأدب الأفريقي في المشهد الثقافي الدولي. 
وناقش المهرجان في جلسة بعنوان «صناعة النشر في أفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة» واقع التحولات التي يشهدها قطاع النشر، بمشاركة غوريتي كيوموهيندو وعلي الشعالي. وتطرّقت الجلسة إلى التحديات المرتبطة بالتوزيع ونماذج التمويل، مقابل الفرص التي يتيحها الابتكار الرقمي والتعاون العابر للحدود، مسلّطةً الضوء على كيفية ربط السرديات المحلية بجمهور عالمي، وبناء منظومات نشر أكثر استدامة في عالم أدبي متزايد الترابط.
وفي السياق ذاته، شهد المهرجان جلسة حوارية بعنوان «الكتاب عابر الحدود: الحكايات الأفريقية في الترجمة»، شارك فيها كلٌّ من كولا توبوسن وأيالنه مولاتو أبيجي، وتناولت الجلسة الدور الحيوي الذي تلعبه الترجمة في منح الأدب الأفريقي حياة جديدة، وإيصاله إلى قرّاء في لغات وقارات مختلفة، مع التوقف عند التحديات الإبداعية والثقافية التي تواجه المترجمين في الحفاظ على صوت النص وسياقه وأصالته.

شهادة أدبية مؤثرة 

أخبار ذات صلة
4 ملايين ريال لبطل كأس السوبر القطري الإماراتي
«استشاري الشارقة» يعقد جلسته الثامنة بعد غد

في جلسة خاصة، قدّمت الكاتبة الرواندية البارزة سكولاستيك موكاسونغا، مؤلفة الرواية الشهيرة «سيدتنا على ضفاف النيل»، شهادة أدبية حول علاقتها بالكتابة بوصفها فعلاً لحماية الذاكرة، مشيرة إلى أنها بدأت الكتابة بدافع الخوف من ضياع التفاصيل تحت وطأة الصدمة الكبرى التي حدثت في رواندا، وأن التدوين كان بالنسبة لها وسيلة للبقاء متماسكة نفسياً في مواجهة تجربة الإبادة، قبل أن يتحوّل لاحقاً إلى مسار حياة متكامل في السيرة والرواية والقصة، وفي سياق حديثها عن علاقتها بالقرّاء، أكدت الكاتبة أن أعمالها تحظى بانتشار واسع في رواندا، وأن الطلبة ينظرون إلى كتبها باعتبارها ملكاً جماعياً يحمل صوتهم وتجربتهم، وبيّنت أن أحد دوافعها الأساسية كان مواجهة السرديات التي شوّهت صورة المجتمع الرواندي، وأسهمت في إنتاج أفكار خطيرة مهّدت للإبادة، مشددة على أن ما جرى كان نتيجة تراكمات فكرية وسياسية انتهت بمأساة إنسانية كبرى.

مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي
النشر
الشارقة
الترجمة
