جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي.. ملتقى للابتكار في «مهرجان الشيخ زايد»

أبوظبي (وام)



تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، عبر تبني أنماط زراعية تستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة، إلى جانب حزم المبادرات والتسهيلات والمحفزات المقدمة لدعم المزارعين.

وتواصل جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي، حضورها البارز في «مهرجان الشيخ زايد» بمنطقة الوثبة في أبوظبي، مؤكدة دورها منصة وطنية فاعلة لدعم القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في المجال الزراعي.



محتوى معرفي

تأتي مشاركة جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي في المهرجان، ضمن رؤيتها الرامية إلى نشر ثقافة التميّز والابتكار، وتعريف المجتمع الزراعي بأهدافها وفئاتها ومعاييرها، وإبراز أثرها في تطوير الإنتاج النباتي والحيواني، وتحفيز استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة.

ويشكل جناح الجائزة نقطة جذب رئيسة لزوّار المهرجان، لما يقدمه من محتوى معرفي وتفاعلي يعكس حجم الدعم الذي توفره الدولة للقطاع الزراعي.



تبادل المعرفة

وتنظِّم الجائزة، ضمن مشاركتها في «مهرجان الشيخ زايد» سنوياً، 5 مهرجانات متخصصة و77 مسابقة مصاحبة، تغطي مجالات متنوعة تشمل الزراعة، والثروة الحيوانية، وتربية النحل، والمنتجات المحلية، والزهور، بما يتيح للمشاركين فرصة استعراض مهاراتهم وخبراتهم، وتعزيز روح التنافس الإيجابي، وتبادل المعرفة بين مختلف فئات المجتمع الزراعي.

وتتضمن مشاركة الجائزة سلسلة من الفعاليات التوعوية والإرشادية، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن الغذائي، وترشيد استخدام الموارد، وتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة.



الهوية الوطنية

تكتسب مشاركة الجائزة في «مهرجان الشيخ زايد» أهمية خاصة، كون المهرجان يمثل منصة جامعة تعكس الهوية الوطنية والتراث الإماراتي، وتتيح التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع، ما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بدور الزراعة في تحقيق الاستقرار الغذائي، ودعم المنتج المحلي، وتمكين المزارعين باعتبارهم ركناً أساسياً في هذه المنظومة.

وتواكب المشاركة تزامن الجائزة مع مرحلة تقييم المشاركين في الدورة الرابعة، في إطار منظومة تقييم دقيقة تضمن النزاهة والشفافية، وتعكس حرص الجائزة على تكريم النماذج المتميزة ذات الأثر الحقيقي في تطوير القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.



الأمن الغذائي

وأكّد مبارك القصيلي المنصوري، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي، أن المشاركة في «مهرجان الشيخ زايد» تمثِّل فرصة استراتيجية لتعزيز التواصل المباشر مع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحل، وترسيخ مفهوم التميز الزراعي كمسار عملي يسهم في دعم الأمن الغذائي.

وأوضح أن المهرجانات المتخصصة والمسابقات المصاحبة تشكِّل بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات الزراعية، مؤكداً أن تنوع الفعاليات يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع الزراعي، من خلال الجمع بين التنافس الإيجابي والتوعية والتطوير المعرفي.

وأضاف أن الإقبال الكبير على الفعاليات والمسابقات، يؤكد وعي المجتمع بأهمية الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن هذه المنصات التفاعلية تسهم في تمكين المشاركين، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتعزيز ثقافة الجودة، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الدولة في بناء منظومة غذائية مرنة ومستدامة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.



4 فئات

تبلغ القيمة الإجمالية لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي 10 ملايين درهم، موزَّعة على 4 فئات رئيسة وعدد من الفئات الفرعية، بما يجعلها من أبرز الجوائز المتخصصة في المجال الزراعي على مستوى الدولة، وأداة تحفيزية قوية لتشجيع الابتكار وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز الاستدامة.



منظومة متكاملة

تؤكد الجائزة، من خلال حضورها في «مهرجان الشيخ زايد»، أن دورها يتجاوز نطاق المنافسة والتكريم، ليشمل بناء منظومة متكاملة للتطوير الزراعي، قائمة على الشراكة والمعرفة والابتكار، وبما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ أمن غذائي مستدام.